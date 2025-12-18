Tako sam se i sa mužem družila, pa se udadoh! Kačavenda priznala da je LUDO ZALJUBLJENA u Janjuša: On je konačno shvatio da mu treba ozbiljna žena! (VIDEO)

Milena Kačavenda došla je u Rajski vrt kod Drveta mudrosti, te je pričala o Marku Janjuševiću Janjušu.

- Prija mi, imam neki pozitivni vajb, da li je to zaljubljenost, ne znam. Tako sam se i za muža mog, prvo smo se družili, na kraju se udadoh. Osećam ja emocije sa njegove strane, s tim da on beži i izbegava to. Potpuno mi je jasno, zna šta hoće, ljudi su navikli na njegove ljubavne krševe, a ja mislim da se uozbiljio. Postoji nešto sa njegove strane i konačno je skontao da mu treba ozbiljnija žena i da nije nešto za uletanje u neke odnose. Ima ponekad neki ljubomorni ispad, prepoznajem neke situacije kao kod Aneli, kad mi kaže: Nemoj da se svađaš. Tako da postoji nešto sa njegove strane. A što se mene tiče, lepo mi je da provodim vreme s njim, to je neka vrsta zaljubljenosti, prevazišlo je simpatije. Ja stalno nosim neki pancir, a generalno sam jako pažljiva - navela je Kačavenda i dodala:

- Ne znam kako bi veza uticala na naš odnos, zato se držimo po strani, na početku smo se češkali, grlili, a mi ne bi da se zaj*bemo, imamo veliku decu, to nam ne treba, a da imam jake emocije prema njemu, stvarno imam. I u sedmici smo imali specifičan odnos, neobično mi je. Teška sam da se zaljubim, ali kad se zaljubim, onda sam kao krpelj, nisam se nadala da to bude baš on, primetila sam da se on mnogo bolje kontroliše nego ja. Ja sam žena od situacije, nisam matematičar, ako bude bude. Ja sam brižna prema njemu imam zaštitnički odnos. To bi bio možda i najrealniji odnos ovde - rekla je ona.

Drvo je potom želelo da čuje njen komentar o Luki, Aneli i Asminu.

- Aneli bi se sutra vratila u odnos sa Asminom, na žurci se ono desilo spontano, ja sam pokazala da sam empatična. Ja sam mogla ili da je oteram u p*čku materinu, ili da je iskuliram. Ona je došla da mi kaže da nema ništa protiv da ja uđem u vezu sa Janjušem. Stavila je ruke na usta i rekla mi: "Gazi Luku", ne znam odakle joj ideja da bih joj učinila takvu vrstu usluge, a onda mi je rekla: Odvoj Asmina od Maje. Znači njoj je stalo do Asmina, a on je kao tetreb zaljubljen u Maju. I Maja gaji emocije prema Asminu, ali voli da pecka. Luka je mufljuz i prevarant. On je smrdibuba, ima deset godina da sedi ovde u rijalitiju, nema emotivnu inteligenciju. Loži se na tu podršku koju ona ima kao pobednica. Aneli uopšte nije skontala da je Asmin ozbiljno zagrejan za Maju, ona misli da radi to namerno zbog nje. Ali on se ozbiljno zatreskao u Maju. Postoji šansa da se Aneli i Anđelo smuvaju - rekla je Kačavenda.

Potom je prokomentarisala vezu Luke Vujovića i Anite Stanojlović.

- Ne vidim tu ništa, ona je plitkoumna, emocionalno hendikepirana, jedino što su na oko lep par, ali je katastrofalno, oboje su ispali smeće prema Filipu. Ona pojma nema, leti samo, takva je devojka besumučno juri za ljubavlju. Njoj treba muškarac da je izvuče iz blata, a Luka je smećar. Ima da ga olupa kao kantu - rekla je Milena.

