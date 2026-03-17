Što je došao na večeru sa mojim detetom, kad smo kr*s kombinacija?! Kačavenda progovorila o detaljima afere sa Janjušem, pa raskrinkala Vanju: Tražila mi je da je pošaljem sa Anđelom u izolaciju (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Mileni Kačavendi, kako bi ona iznela svoju stranu priče o odnosu sa Markom Janjuševićem Janjušem.

- Što se ovoga svega tiče, on je sve ovo banalizovao. Evo poslednje to što sam napomenula, znaš kao, čula se s trojicom po celu noć...Poenta priče je da naš odnos nije bio takav - rekla je Kačavenda.

- Da li si ti planirala da kažeš da si imala se*s sa Janjušem - pitao je voditelj.

- Ne. Desetak dana, možda i dve nedelje, prva situacija je bila kada je on provukao onza brushaleter, prva je reagovala Aneli. Ni iz čega je ušao u tu vrstu peckanja. Prošlo je određeno vreme, sledeća situacija je bila komentar za se*s gde je ostavio prostor. Ja sam se i tu napravila blesava i ramzišljam: "šta ovaj čovek radi?", na to su ljudi reagovali. Mi smo izašli ispred, da crni humor bude veći, to mu zamera Vanja. Vanja mu to žestoko zamera što je on ostavio nekakav prostor. Ja gledam i ne verujem. Nakon toga, na nominacijama čovek se pridružuje naprasno i govori: "nemoj da kaže puš*ka*ić kakve si mi poruke slala", pridružuje se ovoj dvojici i dajući na znaju da sam ja budaletina. Ja sam govorila: "čula sam se sa Asminom sto puta što on ne kaže da sam ga muvala", on to potvrdio, a sada kada smo u svađi, onda on ustaje i priča da sam ga muvala...Ja sa Janjušem nemam svađe i sukobe. Ja sam njemu rekla u pabu: "ti ostavljaš prostor" - rekla je Kačavenda.

- Ja nikada u životu to nisam napisao, neko može da napravi da je Janjuš napisao to. Moj kum nikada to ne bi izbacio moju prepisku, to ti ja potpisujem...Ako je Ana izbacivala moje prepiske, pa doći će i Ana meni na, polako... - rekao je Janjuš.

- Naš odnos je bio mnogo drugačiji, krenuo je potpuno spontano. Nije prepiskama, prvo je stigla poruka: "koliko me voliš od jedan do sto"...Da završim za ovo, ja sam u hodu saznala za poruke Anine koje idu napolju, ja sam mu to rekla, on se meni zakleo u majku i govorio mi je da je došao da se osveti samo Aneli. Ja, kada je Jovana ušla i kada je rekla za poruke za kuma, naš odnos je ovde bio spontan. Ja se Dači nikada nisam poverila, ja sam mu rekla: "ima jedna situacija, ne znam šta da radim", pritom Dača nije mutav, dolazi kod mene za brus i tako dalje. Dača meni kaže: "je l' među vama nešto bilo, šta je ovo?", ja i tu prećutim. Ja jasno jedan kroz jedan vidim šta radi, ide drugi deo rijalitija, čovek se sa mnom druži pet meseci, naprasno zbog Vanjinog du*eta ulazi sa mnom u svađu. Ivana je mene pitala: "hoćeš da kažeš ti nama šta je i kako?", ja kažem Ivani da je nekakav emotivni odnos postojao, sve se desilo spontano i onda sam rekla za Vanju sve i tu se završila priča...Naš odnos je bio drugačiji, zašto sam upoznala moje dete sa njim, drugarice?! Nikada nisam rekla da smo u vezi, naš odnos je bio spontan. Aneli je videla napolju kada je on meni u Odabranima rekao: "gde ćemo da živimo kada izađemo". On je ovo smislio, našao je veštački razlog da bi digao frku. Čemu iniciranje 15 dana ovim stvarima?! Kakvo peckanje?! - rekla je Milena.

- Ako imaš imalo mozga, ja sam pominjao poruke da skrenem temu sa se*sa - rekao je Janjuš.

- Da li je on znao da ti njemu prkosiš sa Mikijem - pitao je Milan.

- Mislim da jeste, sada ću da ti kažem zašto...Kada smo ulazili, njegova priča je bila: "ja imam 40 godina, meni više ne trebaju budalaštine, ne želim veze", hoće sad život da sredi, planira neki drugačiji način života. Prvog januara, već pre toga on kreće sa Jakšićkom. Nije tema Jakšićka, nego krećeš da pokazuješ ono što si govorio da nećeš raditi. Prvi januar, ono njegovo veče, ne mogu da kažem da sam zaljubljena, ali naš odnos ide u nekom smeru. Od prvog januara mi nastavljamo da se družimo do momenta kada vidim šta on radi, on ustaje i govori: "ova je luda, ova je budala, ova se zaljubila, jao šta ću s ovom ženom, kako da je skinem s kičme", pa pravi priču. On je ljubomorisao na Anđela, znao je doslovce šta mi je slao u porukama - rekla je Kačavenda.

- Žena se od 50 godina hvali da je bila sa mnom, da li je ovo normalno?! Hej, ona se četiri puta sa mnom videla - rekao je Janjuš.

- Ja sam stekla utisak da oni misle da me drže u šaci, dužna pare...Ja istakla sto puta da nije ona tražila, da sam se ja ponudila. Dolazi u kuću i govori da joj je Tanja rekla da se ogradi od mene, a onda se ispravlja kao ako sam pijana i ako se napijem...Što je on došao na večeru i sedeo sa mojim detetom i prijateljima - rekla je Kačavenda.

- Kar*li smo se noć pre toga, što ne bih došao - pitao je Janjuš.

- Mene niko ni na šta ne može da navuče, slagao je u tom smislu. Lepo me Ivana sinoć pita: "da li misliš da će to Janjuš da obrne", ja sam rekla: "da". Jedno je emotivni odnos, jedno je kr*s kombinacija, jedno je veza. Kada je došao i sedeo ovde, svi su komentarisali da za osam godina nije seo na klupu, pet meseci je ovde sedeo sa mnom. Kunem ti se u majčin grob da je znao za sve poruke sa Anđelom... Ja sam jasno, svesna, oboje me prave budalom. Vanja zna da neću reći zbog dece, a on isto tako, a moja Tanja, mi sedimo, ona kaže: "nemojte da napravite sr*nje tamo". Ja ne bežim ni od čega, Vanja kao igra igru, boli je pi*ka, valja se po krevetima. Njoj se sviđao Anđelo, a mene za Anđela boleo ku*ac, tražila je da je pošaljem u izolaciju sa Anđelom - rekla je Milena.

Autor: Nikola Žugić