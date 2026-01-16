On se kladi s Janjušem, pa šta sam ja, limenka?! Maja progovorila o Filipovom povlačenju u sebe, pa priznala: On da je to hteo, on bi razgovarao sa mnom (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Predstavnik portala Pink.rs, voditelj i novinar Darko Tanasijević nastavio je razgovor sa Majom Marinković.

- Kada si već pomenula to ulaženje u vezu, to hipotetičko...Niko vas ne tera, niti treba da budete u vezi ili budite ako želite, ali potpuno je logično i normalno da se porazgovara o onome što se desilo - rekao je Darko.

- Da, ja njemu kada sam to rekla, kaže: "Reci videćemo". Ja kada uradim nešto, ja stanem iza toga i uvek imam obrazloženje zbog čega se to nešto desilo. Ja nisam ta koju oni hoće, imam ponos, ne kajem se, to sam želela i stojim iza toga. Ona i on su sebe pokazali - rekla je Maja.

- Kako gledaš na ovo?! Da li smatraš da te je poistovetio sa ostalim devojkama s kojima je imao se*s šeme i devojkama koje ste vi u kući nazivali "utorak devojkama" - pitao je Darko.

- Da, zato što sve nakon toga to govori, ali nije baš tako bilo. Nismo uvek imali tu neku komunikaciju na višem nivou, nije bilo da se probudimo pa kao svako na svoju stranu, ali opet, kada se tako ne porazgovara, govori da su mu sve devojke iste. To je potpuno okej, samo se to kaže - rekla je Maja.

- Šta si mogla da očekuješ od Filipa kada je njegov otac istakao samo Boginju, a na sve to on razmišlja o Lores i smoren je zbog nje - pitao je Darko.

- Ni u jednom odnosu on meni nije jasan i direktan, ja ne znam šta može da se desi. Nigde nema konkretan odgovor, ne znam šta mogu da zaključim kada on ne kaže ništa. On se kladi sa mojim bivšim partnerom Janjušem, gde sam ja strašno to zamerila, pa nisam ja limenka ova ovde. Kako ja onda da ti verujem kada se to ponovi?! Sve što se uradi, dela govore drugačije - rekla je Maja.

- Da li smatraš da je opravdana ovolika depra u kojoj je on sad - pitao je Darko.

- Ja verujem da je ovo njegovo stanje, verujem jer nije Filip neko ko bi se folirao, ali mislim da je tu definiciju Vanja plava dala, a to je definicija u muškom društvu. Odlika muškarca je kodeks - rekla je Maja.

- Da li smatraš očekivanim da se to desi, sve i da ga ti odjaviš, da u njemu vidiš težnju da se sve ispegla - pitao je Darko.

- On da je to hteo, on bi to i uradio. Šta ja treba, da čekam na štopericu?! Je l' treba ovde razgovori da se zakazuju?! Onaj snimak me je više razočarao zbog nje, ne zbog njega, on je takav, samo je druga akterka. Kada sam videla pogled u kameru, meni je sve to reklo - rekla je Marinkovićeva.

- Ne, provocira, udara mi na dete, dva puta je spomenula - rekla je Aneli.

- Ne može istu odgovornost da ima žena koja ima dete i slobodna devojka koja kod kuće nema kome da se opravda...Ne može! - rekla je Maja.

- Dobro, okej, nije ništa loše rekla. Ona udara indirektno - rekla je Aneli.

- Jedna žena koja ima dete ne može da se meri sa ženom koja nema dete. Ne mogu ja kao Asmin da se poredim sa Viktorom, jer ja imam ćerku, on nema - skočio je Asmin.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić