AKTUELNO

Zadruga

On se kladi s Janjušem, pa šta sam ja, limenka?! Maja progovorila o Filipovom povlačenju u sebe, pa priznala: On da je to hteo, on bi razgovarao sa mnom (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

Predstavnik portala Pink.rs, voditelj i novinar Darko Tanasijević nastavio je razgovor sa Majom Marinković.

- Kada si već pomenula to ulaženje u vezu, to hipotetičko...Niko vas ne tera, niti treba da budete u vezi ili budite ako želite, ali potpuno je logično i normalno da se porazgovara o onome što se desilo - rekao je Darko.

pročitajte još

Za mene je vazduh: Maja isprozivala Filipa da je nula od muškarca, otpisala ga za sva vremena! (VIDEO)

- Da, ja njemu kada sam to rekla, kaže: "Reci videćemo". Ja kada uradim nešto, ja stanem iza toga i uvek imam obrazloženje zbog čega se to nešto desilo. Ja nisam ta koju oni hoće, imam ponos, ne kajem se, to sam želela i stojim iza toga. Ona i on su sebe pokazali - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako gledaš na ovo?! Da li smatraš da te je poistovetio sa ostalim devojkama s kojima je imao se*s šeme i devojkama koje ste vi u kući nazivali "utorak devojkama" - pitao je Darko.

- Da, zato što sve nakon toga to govori, ali nije baš tako bilo. Nismo uvek imali tu neku komunikaciju na višem nivou, nije bilo da se probudimo pa kao svako na svoju stranu, ali opet, kada se tako ne porazgovara, govori da su mu sve devojke iste. To je potpuno okej, samo se to kaže - rekla je Maja.

pročitajte još

BESNA KAO RIS! Maja uverena da je Anelin flert sa Filipom bila ČISTA OSVETA njoj! (VIDEO)

- Šta si mogla da očekuješ od Filipa kada je njegov otac istakao samo Boginju, a na sve to on razmišlja o Lores i smoren je zbog nje - pitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ni u jednom odnosu on meni nije jasan i direktan, ja ne znam šta može da se desi. Nigde nema konkretan odgovor, ne znam šta mogu da zaključim kada on ne kaže ništa. On se kladi sa mojim bivšim partnerom Janjušem, gde sam ja strašno to zamerila, pa nisam ja limenka ova ovde. Kako ja onda da ti verujem kada se to ponovi?! Sve što se uradi, dela govore drugačije - rekla je Maja.

- Da li smatraš da je opravdana ovolika depra u kojoj je on sad - pitao je Darko.

pročitajte još

POKAZAO JE SVOJU NEMOĆ I PONIZIO TEODORU! Maja uverena da Bebica preko nje iskazuje gnev prema Filipu! (VIDEO)

- Ja verujem da je ovo njegovo stanje, verujem jer nije Filip neko ko bi se folirao, ali mislim da je tu definiciju Vanja plava dala, a to je definicija u muškom društvu. Odlika muškarca je kodeks - rekla je Maja.

- Da li smatraš očekivanim da se to desi, sve i da ga ti odjaviš, da u njemu vidiš težnju da se sve ispegla - pitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- On da je to hteo, on bi to i uradio. Šta ja treba, da čekam na štopericu?! Je l' treba ovde razgovori da se zakazuju?! Onaj snimak me je više razočarao zbog nje, ne zbog njega, on je takav, samo je druga akterka. Kada sam videla pogled u kameru, meni je sve to reklo - rekla je Marinkovićeva.

pročitajte još

Ne mogu očima da je gledam: Maja bez pardona brutalno izvređala Boginju, Đukić svoju muškost zaboravio kod kuće izgleda! (VIDEO)

- Da li jke ovo pravo stanje vašeg odnosa

- Ne, provocira, udara mi na dete, dva puta je spomenula - rekla je Aneli.

- Ne može istu odgovornost da ima žena koja ima dete i slobodna devojka koja kod kuće nema kome da se opravda...Ne može! - rekla je Maja.

- Dobro, okej, nije ništa loše rekla. Ona udara indirektno - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Jedna žena koja ima dete ne može da se meri sa ženom koja nema dete. Ne mogu ja kao Asmin da se poredim sa Viktorom, jer ja imam ćerku, on nema - skočio je Asmin.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

On se sprda, a moje dete nije tema za sprdnju: Aneli progovorila o povlačenju pred Asminom, on skočio: Sumnjam da je Nora moja, voleo bih da jeste! (V

Domaći

I tebe boli ku*ac, pa gde gledaš?! Terza saterao Aneli u ćošak, ona progovorila o odnosu sa Lukom: To što on priča da je ocu i majci okrenuo leđa, to

Zadruga

Konačno priznala! Sara progovorila o vezi sa Janjušem, pa otkrila da li bi volela da joj pre OPROSTI Anđelo ili Ivan (VIDEO)

Farma

Bio bi sa mnom da nismo ovde: Kiki Star progovorila o simpatijama prema Kristijanu, odnosu s Lakićem, pa urnisala Božu Džonsa (VIDEO)

Zadruga

Muk u kući! Aneli progovorila o ljubavnom klipu s Janjušem, priznala da je sve pregledala, ali da ima emocije prema Luki (VIDEO)

Zadruga

Ako je on lep, šta su ostali?! Sofi progovorila o raskolu sa Sofijom, gledalac nablatio Miću, pa vinuo Anđelu u nebesa: Voleo bih da si mi SNAJKA! (VI