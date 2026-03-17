Savetovala me je da... Sofija dala svoj sud o aferi Milene i Janjuša, Cimi priznao: Velika Kačavenda je samo žena od krvi i mesa (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Sofiji Janićijević, te je ona ovom prilikom dala svoj sud o aferi Kačavende i Janjuša.

- Ne mislim da je Janjuš hteo da iskoristi Milenu nikako u ovom rijalitiju. Milena je više puta i emotivno nestabilna, on je uvek ukazivao na to, jeste grublji način, ali je mogao da je iskoristi kao ženu. Ne mislim da je bio zaljubljen u nju. Ne može da bude zaljubljen čovek onaj koji ide od druge do treće. Bitno je kakav pritisak je sad nad njima napolju - rekla je Sofija.

- Ovde je rekao: "ja sam ovoj ženi upoznao decu", nikada je ne bih uvredio - rekla je Kačavenda.

- Kako ga je predstavila sinu?! Mogla je poštara da upozna sa sinom, da ga je predstavila kao emotivnog partnera, to je onda drugačije. Ona ima prava da komentariše sve, jer nije imala nijednu mrlju. Ne mislim da je i sada ima, ali meni nije prirodno da bude žena koja je mene savetovala da ne odgovaram na poruke ljudima iz ovog sveta, a čuje se sa Anđelom, Janjušem i Asminom...Kako je mogla da pomisli da neće to neko da kaže?! - rekla je Sofija.

- Ja ovde ne bih govorila, jer sam najviše svesna mog tereta - rekla je Kačavenda.

- Nije trebala da kaže za poruke i dopisivanje sa Anđelom, da je htela, trebala je da kaže na početku pa da ga ponizi...Ne bi me čudilo da i Asmin iznese nešto treće. Ona je kreirala sliku da je moćna žena i jaka, neko joj kaže neku grubu reč, ona sme da ustane i da mu je*e mater, a sada imamo tri muškaraca koji mogu da je poklope i nas. Ja da sam na njenom mestu, ja nikada ne bih priznala - rekla je Janićijevićeva.

- Svi su sve rekli, ali bih joj rekla da žene ne naziva kur*etinama - rekla je Jakšićka.

- Velika Kačavenda je samo žena od krvi i mesa, slobodna je žena može da radi šta hoće i to je to. Da li je sada Janjuš preveslao, to je sada već...Svaka žena pogreši, kao i svaki muškarac, koliko će da se čupa situacija da se namesti to i koliko će biti stamena, to je na njoj - rekao je Cimi.

- Zaj*bala sam se što sam bilo kakav odnos imala sa tobom - rekla je Kačavenda.

- Mrštila mi se ovde kada god me vidi s nekom devojkom, zabode nos tu - rekao je Janjuš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić