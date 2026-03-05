DAO SVOJ SUD! Ivan stao u Haninu zaštitu, Nerio ponovo progovorio o svojoj mami Siti: ONA JE KRIVA JER ME JE ZAKLJUČAVALA I... (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević postavio je Aneli Ahmić.

- Rekla si Neriu da je rasturio vašu porodicu, to isto Aneli da sutra neko tvoju Noru optuži da je rasturila porodicu, a ona ni kriva, ni dužna - glasila je konstatacija.

- Kakve veze to ima? Nora nije kriva - kazala je Aneli.

- Pa ima veze. Nerio je sve ispričao o Siti. To je isto da Nora sutra kaže da je Aneli mene odvojila on nje, kao njenog oca - kazao je Asmin.

- Oni nikada neće biti spremni da spuste loptu i da se sklopi primirje - kazao je Luka.

- Nora nije kriva za to što se Aneli svađa sa Asminom, isto kao što ja nisam kriv što je Sita bila ta koja je mene zaključavala i pravila mi probleme - rekao je Nerio.

- Nikako Hana ne treba da se krivi. Hana ima pravo na svoj stav, to je tako. Mislim da Hana nije ta koja huška Neria protiv ljudi, ne znam ni koliko je sposobna za to - kazao je Ivan.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: S.Z.