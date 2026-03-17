Stanija, VEČERAS IZGRMI! Maja se obratila Dobrojevićevoj, Asmin ponovo u nebranom grožđu! (VIDEO)

Ceo dan misle na nju.

Na današnjoj "Igri istine" Uroš je pitao Asmina kako se oseća povodom današnjeg rođendana njegove bivše verenice Stanije Dobrojević.

- Što se tiče njenog rođendana nemam razlog da joj čestitam, ali evo sve najbolje, nek bude srećna i zadovoljna. Pitanje imam za Maju - rekao je Asmin.

- Stanija želim ti srećan rođendan, da večeras izgrmiš, sve najlepše ti želim - rekla je Maja.

- Da li shvataš da te samo dvoje troje ljudi ovde gotivi i koji su to ljudi - pitao je Asmin.

- Od početka rijalitija mi se priča iza leđa, ali mene njihovo mišljenje zaista ne interesuje. Oni do kojih mi je stalo su Ivan Marinković, Anđelo, Mina, Kačavenda, Anita, Sale Luks, Hana i Nerio, onda moram da priznam i Matora. Od ove ekipe ću izvojiti dvoje troje, među njima si i ti, pokazao si da sam ti najbitnija, zauzeo si se kao pravi muškarac, a sad ja imam pitanje za tebe, zanima me tvoje mišljenje o Terzi, koji ti je rekao da više voliš mene nego sopstvenu ćerku - pitala je Maja.

- Ja sam njega gotivio, ali kad mi je to rekao, pao mi je u očima, zbog Sofije bi svakom okrenuo leđa, ona njega uvlači u sukobe - rekao je Asmin.

