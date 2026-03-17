JA SAM NN OTAC! Terza zbog Sofije progutao i poslednji GRAM PONOSA, Maja ga zakovala za samo dno! (VIDEO)

Žestoko!

Novi haos nastao je tokom "Igre isitne" između Terze i Asmina i Maje, a u sve ih je upetljao Dača.

- Jedan muškarac koji je ostvaren napolju ne treba da dozvoljava da mu sipa pastu na glavu. Nikad se neću vređati s njim, kakve ja koristi imam od druženja s njim - rekao je Terza.

- Da budeš u kadru - rekao je Dača.

- Ja sam jedini u kući koji ga savetuje da ne vređa Maju, Aneli, drago mi je što Darko kaže da sam mu prijatelj pravi - rekao je Terza.

- Kad sam ja komentarisao Maju, Asmin je fizički nasrnuo na mene, a ti si rekao da je g*bnojed, da je rasturačica brakova, ništa. Ne smeju da ulaze u sukobe - rekao je Dača.

- Ja sam došao za pare, nisam došao da se tučem, misliš da se ja nekog plašim, vi ste indijanci, ali sam došao za pare a ne da se tučem - rekao je Terza.

- Ja sam na tebe skočio kad si rekao da je Maja k*rva i da ti pušim k*rac - rekao je Asmin Dači.

- A nije ti uvreda da ti on kaže da više voliš Maju nego svoje dete. Čuli smo juče kakvi su ovo drugari, uzimali ste decu u usta - rekao je Dača.

- Po čemu smo mi imali korist jedan od drugog - pitao je Terza.

- Sofija te je uvukla u ovaj problem - rekao je Asmin.

- Koristiš svoje dete, priča se o njemu, ona ti vređa dete, a ti prelaziš preko toga, ja ti dete ne vređam. Sofija ti vređa dete i kaže da ti nisi otac tog deteta, ona to misli, ja to ne mislim - rekla je Maja.

- Ja nju volim najviše na svetu... Nisam na papiru otac, ja sam NN otac - rekao je Terza.

- Šta se buniš onda - rekla je Maja.

- Eto, treba mi tema, kad se ostvariš kao majka onda pričaj o detetu - rekao je Terza.

Autor: R.L.