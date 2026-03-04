Idi pravi onaj specijalni: Alibaba nikad niže dotakao dno zbog Maje, postao njen sluga! (VIDEO)

Isponižavala ga žestoko!

Asmin Durdžić želeo je da sazna od koga je Maja Marinković dobila viski obzirom da mu se nije svideo njen, a ona ga je sve vreme sprdala.

- Ko ti je ovo sipao? - upitao je Alibaba.

- Šta te briga - rekla je Maja.

- Ko ti je sipao taj jeftini viski? - upitao je Alibaba.

- Idi mi sipaj onaj specijalni - rekla je Maja.

- Ko ti je pravio to? Piješ kolu bez šećera - rekao je Alibaba.

- Pijem sve večeras je l' ti jasno? - upitala je Maja.

- Danas sam te jedini ja branio za stolom, a svi su pričali za Boginju - rekao je Alibaba.

Autor: N.Panić