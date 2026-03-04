AKTUELNO

Zadruga

Idi pravi onaj specijalni: Alibaba nikad niže dotakao dno zbog Maje, postao njen sluga! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Isponižavala ga žestoko!

Asmin Durdžić želeo je da sazna od koga je Maja Marinković dobila viski obzirom da mu se nije svideo njen, a ona ga je sve vreme sprdala.

- Ko ti je ovo sipao? - upitao je Alibaba.

- Šta te briga - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ko ti je sipao taj jeftini viski? - upitao je Alibaba.

- Idi mi sipaj onaj specijalni - rekla je Maja.

- Ko ti je pravio to? Piješ kolu bez šećera - rekao je Alibaba.

- Pijem sve večeras je l' ti jasno? - upitala je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Danas sam te jedini ja branio za stolom, a svi su pričali za Boginju - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

