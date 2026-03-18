'ONI SU DNO' Aneli surovo o Janjušu i Kačavendi, pa pecnula Luku: Zatvorila ga je da nema gde (VIDEO)

Ne štedi!

Aneli Ahmić je tokom razgovora sa Drvetom Mudrosti komentarisala odnos Marka Janjuševića Janjuša i Milene Kačavende.

- Janjuš je veliki manipulator, on je sve radio zarad rijalitija, vidimo da je on imao plan. Nisam ga nikada komentarisala, ali sada hoču. On je jako pokvaren iskreno i to što radi. Morram da ti kažem da ja ne mogu da zamislim njih dvoje u odnosu, da rade takve stvari, da ona pokazuje sinovima te stvari. Sećam se ja kada su se njih dvoje videli u Narod Pita, ona je sebe srozala na najveći mogući način, a ona u tim godinama ima se*s sa Janjušem, i opet uđe ovde sa njim, budu bliske. Ona se hvalila tim odnosom, dno dna. Oni su bašl loši i baš mi je to njihovo ponašenje užas - rekla je Anel, pa se osvrnula na Mikija i Saru:

- On je uživao ali se ničega ne seća, čovek je popio bilo mu je lepo, a Filip i Sandra to je klasika već.

Aneli je komentarisala i Luku i Anitu:

- Oni su nesrećni u tom odnosu, pogotovo on, jer ga je zatvorila u onaj rehab, ne druže se ni sa kim, a on to ne voli. Moram da kažem da vidim kako on mene gleda u ogledalu, da li to radi zbog igrica, ili nečeg drugog. Mislim da se Maja i Anita druže jer mene mrze, a sa druge strane Anelita i Luka jedva čekaju da se Maja i Asmin smuvaju kako bi mene kanalili, jer LUku boli ono od letos sa Asminom. Meni sam ja bitna i ja radim na sebi, jačam svoju psihu - rekla je Aneli.

Autor: N.B.