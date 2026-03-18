Ne štedi reči! Bora uporedio učesnike sa predatorima, a onda je priznao: Kod svakog predatora su ženke glave, tako je i kod nas, VLADAJU (VIDEO)

Iskreni do koske!

Voditelj radio emisije "Amnezija", Bora Santana spremio je priču u kojoj je učesnike Elite uporedio sa životinjama.

- Predatori i plen. Savana, prašuma, imaginarijum. Ovoga puta nije tako jer desi se ponekada da plen postane predator koji love svog dželata. U prevodu, kod svakog predatora su ženke glave, e tako, ljudi moji, i kod nas je tako - žene vladaju! A ta mučnina, nepravda, gordost, gora je od napada čopora lavova. Antilopa može da izbegne opasnost, ali ako je navuku na tanak led, gotova je. Ne, dragi moji, anakonda je ta koja se pita...Dragi Elitari, to smo mi - čitao je Bora.

- E, vrlo poučna priča sa metaforama i onomatopejama...Nadam se da se bolje čulo kod vas kući, pogotovo ljudima koji su u gužvi nekoj, mi smo uz vas, slušajte nas - rekao je Đukić.

Nakon ovoga, Radmila Todorović pročitala je vesti koje je spremila, u okviru rubrike u radiju "Vesti nedelje".

Autor: Nikola Žugić