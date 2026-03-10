AKTUELNO

Zadruga

Sunovrat radija Amnezija digao sto na noge! Mina progovorila o čestitki Viktorove sestre, Đukić i Bora obećali poboljšanje (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Iskreni do koske!

Naredno pitanje na Igri istine Bora Santana postavio je Filipu Đukiću.

- Kako tumačiš poruka Viktorove sestre što je napisala i šta bi to trebalo da znači kao: "Viktor nije Mensur" - pitao je Bora.

- Mislim da se to odnosi na ono posle one svađe prošlog utorka ispred, najviše je zbog toga rekla. Ja kada popijem, pa prebacim, više ga izazivam na fizički kontakt, pa je možda uporedila te situacije. Rekla je da nastavimo ako možemo, ako ne, da se raziđemo, tako da eto, mislim da će ovo sve da bude kako treba - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Milan je rekao da ga je sramota što je on bio urednik i što se ovako sve dešava sa radiom. Ja nisam čula da li si ti Filipe iskomentarisao to...Kakvo je tvoje mišljenje na konto svega toga - pitala je Mina Đukića.

- Milan ima prava da iznese svoje mišljenje, kao i ovi ljudi, a i gledaoci. Nemam problem i da se zamene voditelji, neke stvari ćemo promeniti. Ja sam zadnja dva meseca imao neke probleme, i ovde sam imao problem, većinom je doduše spolja. Bio sam bez neke pokretačke energije, nemam inspiracije. Mnogo mi je negativno, mnogo mi je zatrovano - rekao je Đukić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Rekao je to, hvala mu, rekao je to iz dobre namere da bi nas probudio. Znam da radio ima dobru gledanost - rekao je Bora.

- Vama radio nije loš, nego je samo poenta što vi možete bolje, a razlog vašeg lošeg vođenja radija, ja nisam rekao da je loš niti to mislim, možete bolje, ali razlog je što nisi skoncentrisan - rekao je Janjuš.

- Dajte ostavku, ne radite kako treba, loše je - dobacio je Stanić.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

