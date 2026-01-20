Ostao zabezeknut! Đukić ne zna što je NAJVEĆI EGOISTA u kući, Maja i Kačavenda se usaglasile s gledaocima (VIDEO)

Iskreni do koske!

Voditelj Milan Milošević saopštio je učesnicima da se na trećem mestu, prema glasovima publike, kao najveći egoista jeste Milena Kačavenda.

- Slažem se, apsolutno, imam i zašto, osnovano je. Drago mi je da su to prepoznali - rekla je Kačavenda.

Na drugom mestu našla se Maja Marinković.

- Jesam egoista, ego mi je prevelik. Slažem se sa gledaocima, kada je nešto tako, ja priznam - rekla je Maja.

I ubedljivo prvo mesto, prema glasovima publike, zauzeo je Filip Đukić, što je voditelj saopštio učesnicima.

- Ne znam, majke mi, ne znam zbog čega. Meni je ego nešto totalno drugačije, možda misle da kao hranim ego ovo što radim sa devojkama - rekao je Đukić.

Autor: Nikola Žugić