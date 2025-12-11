Vukao se sa šišmišima samo da bi bio što dalje od nje: Sofija otkrila da ona i Terza nisu u vezi i da ima VELIKI STRAH, Kačavenda dala svoj sud (VIDEO)

Voditelj Milan Milošević sledeće pitanje pročitao je Sofiji Janićijević.

- Znamo da ti razum govori da ne ulaziš u vezu sa Terzom, ali da li si svesna da se jedina prava ljubav vidi između vas dvoje - glasilo je pitanje.

- Imam neki strah i nešto u sebi što ne mogu da objasnim, da mi se ne desi slična situacija kao prošle godine, jer bi to bio pakao, te iz tog razloga razmišljam. Imam prevelike emocije, ne mogu da stopiram i da se sklonim, a kada razmišljam, to bi bilo najispravnije. Odlučili smo da pustimo da ide sve ovo ovako, rekao mi je "Izvini" jutros, mi zvanično nismo u vezi, ali ćemo pustiti vreme da vidimo šta će da pokaže, tako da se nadam najboljem. Okej, ja imam emocije prema njemu, ali sam u momentu tužna, plače mi se, imam taj strah što sam bila ostavljena i ne znam stvarno kako bih to preživela. Sada jeste trenutak da konačno treba da budem srećna, a onda mi se kosi i lomi bes, tuga - rekla je Sofija.

- Iskreno bih ti rekao, otvaram ti dušu kao knjigu staru. Sve što je rekla, slažem se. Jeste ona povređena, loš sam ispao prema njoj. Ovde je najbitnije vreme, nigde ne žurimo, polako ćemo da funkcionišemo ovde, bitno je da se držimo zajedno. Normalno, ja treba da pokažem neke stvari, a naravno da se nešto ne može ponoviti u tri života. Mnogo teško je bilo prošle sezone, teška situacija, sada mislim da ništa ne može da nas spreči da imamo super odnos, samo mi možemo da ga pokvarimo - rekao je Terza.

- Ja nisam htela danas da prilazim i da je pitam, Sofiju, jer nisam ovo očekivala da može da se desi. Apsolutno mi je jasan strah, kada je došla do mene, bila je sva ko kuvana noga, pitala me je šta da radi, da li njemu da kaže da ne budu zajedno?! Rekla sam joj da radi kako se oseća. Iako sam ja znala da se vitla sa onim šišmišima nakon Sofije da bi se držao dalje od nje, a njen odgovor je po meni, desetka čista. Od 50 ljudi, gazilo je 47 ljudi, samo Mića, Dača i ja nismo, a on je radio sve i svašta. Vraćamo se na prethodnu sezonu, oni su govorili da se on zaj*bao, da ona nema emocije. Ona mu je rekla: "Okreni se ovamo", samo da ne bi gledao, inače bi on već uveliko skakutao - rekla je Kačavenda.

- U pravu su i Kačavenda i Sofija, sada je najbitnije da ja vratim to poverenje koje je ona izgubila, ali mislim da ona razume zašto sam se ja u tom trenutku sklonio. Da je to bilo nešto sasvim deseto, mislim da nikada ne bi prešla preko toga, ali pošto je bilo dete, svako bi se normalan sklonio - dodao je Terza.

