Više nisu devojke samo, sada je i Luka TRULEKS: Matora obrisala patos s Vujovićem i Aneli, Anita dala svoj sud o njihovom odnosu (VIDEO)

Iskreni do koske!

Voditelj i novinar Darko Tanasijević podigao je Jovanu Tomić Matoru, kako bi prokomentarisala odnos Luke Vujovića i Aneli Ahmić.

- Gledaj ovo, Luka ode u pab i priča o Aneli sve najgore, dođe ovde, takmiči se sa njom ko je najgori, a pred očima mu klip. Da li je bitno što mu je rekla da je skakavac ili onaj klip?! Bebica makar iz te bolesti i patološke ljubavi, stane i kaže, a ovaj to radi svesno i sa nekim ciljem...Ove sezone je postalo izgovor da neko nema ponos i karakter. Makar da odreaguje, pa posle da porekne, pa da vidiš žar i borbu, pa da kažeš: "Je*em li vam mamu u pi*ku", kako da komentarišem muškarca koji kaže da je izgubio poverenje, ali da se desilo ranije, drugačije bi komentarisao?! Pa brate, u ljubavi nema kalkulisanja. Kad komentarišemo žene koje su do sada bili truleksi, kao što se Aneli sada ponaša kao truleks. Meni je Bebica daleko jasniji nego ovo što Luka radi, jer je ovo neki interes. Oni unapred znaju šta će da mi se servira, unapred su poniženi, nemaju više ni izgovor - rekla je Matora.

- Ovo je jedan ozbiljan šou. Meni više ništa nije jasno, kunem ti se. Aneli kada bi nekada prihvatila da je kriva, ne prihvata nijedan vid kritike, nijednom nije kriva...Ja ne znam šta Luki više nije jasno. Ona njemu nogu da odseče i da nam dođe kao bogalj, on bi našao opravdanje kao: "Ona nije htela, ali je morala jer...", ne znam ko tu kosi, ko vodu nosi. Ma kakvo opravdanje, ovo je luda kuća. Njegovi su se svi okrenuli protiv nje, a i protiv njega. Ona nosi to na svojim leđima, on čas podržava, čas ne podržava - rekao je Ilija.

- Ja sam se povukla, jer je najbolje tako. Ja sam joj rekla da mislim da Luka nije loš, ali da ga je poneo rijaliti. Mislim da ima iskrenu emociju, a što se tiče Aneli, meni je ono delovalo kao da nije ravnodušna prema Asminu. Luka ima želudac, ili voli ovo previše i podrška, gledala sam kako gleda u kamere, drugo objašnjenje nemam. Da li je Aneli lakše da bude sa njim ili ne, ne znam?!

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić