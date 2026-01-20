AKTUELNO

||

Voditelj Milan Milošević dao je reč Marku Janjuševiću Janjušu, kako bi prokomentarisao odnos Anite Stanojlović i Luke Vujovića.

- Ovde problem nije Janjuš, Janjuš ih komentariše na svoj način od početka pa nije bilo suza, nego kada sam ustao i rekao šta sam ja primetio, pa su oni shvatili da sam ja u pravu - rekao je Janjuš.

- Mi smo spavali odvojeni i u svađi, to je prvi put da smo bili razdvojeni - skočila je Anita.



- Kaže Luka: "Kakva je to veza gde nema rasprave", taj dan sam video da je bilo evidentno nezadovoljstvo Anite da je išla ka tim poklonima kao da je išla da plati porez. Ti si sedeo sam, ona sama, pokloni su već stigli. Govorim da je za Anitu i Luku, to je pre mog komentarisanja njihovih poklona...Znaš kako krava mrtvo tele gleda?! Tako su oni gledali dve kutije. Ne podržavaju njihov odnos. Ja i dalje tvrdim da nema šest ljudi koji ih podržavaju, jer su ušli u odnos lažno, zbog rijalitija - rekao je Janjuš.

- Ja je nisam vređao osim onda kada je spomenula ono za Munju, znam na šta misli, tada jesam - rekao je Luka.

- Njih dvoje su nezadovoljni onim što su dobili, nije Janjuš bio problem taj dan, nego se bavite time da ste neka bitna stvar, a vas dvoje ste najneprirodniji odnos koji je ušao u rijaliti - rekao je Janjuš.



- Jao Janjuše, šta si ti pokazao?! Da možeš da prevariš ženu, poznat si po abortusima i da praviš fejk decu - rekla je Anita.

- Jeste, eto, ali ti si Luka pikiran, evo ja ti kažem, pikiran si od spolja da uđe s tobom u odnos - rekao je Janjuš.

- Evo zašto mislim da se u vezu ne ulazi iz strasti i požude, ovo je dokaz da se nisu ni upoznali kako treba. Druga greška, naravno ide na stranu Anite, čovek je sedam dana pre toga bio u ljubavnoj vezi sa Aneli. Nerealno je da čovek uđe u sledeću vezu, a da potpuno zaboravi Aneli. Ispostavilo se da se ti i ja ne poznajemo, mislim da Anita dosta zavisi od pitanja i tih nekih stvari. Kada su stizala ona pitanja loša za nju, ona je htela da ide kuće, a kada su joj stigle pohvale - rekao je Đukić.

- Prvo, Filip zna da nisam plakala zbog pitanja nego zbog druge situacije - skočila je Anita.



- Možda je i najveća greška to što Anita pokušava da promeni Luku. Svideo joj se onakav kakav je bio, a hoće da ga promeni, to je nemoguće! Ja ne želim da raskinu, ali čim ga ograničava, nema prosperiteta - rekao je Filip.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

