AKTUELNO

Zadruga

Kao da je bila Sofija u crkvi, a ne Terza: Hana ne krije potpuno razočaranje u Milicu, Mića dao svoj sud o njenom isterivanju Bore iz crkve (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Iskreni do koske!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Hani Duvnjak, kako bi prokomentarisala Miličino ponašanje i izbacivanje Terze iz crkve.

- Dopisivale smo se jedno vreme, imala sam lepo mišljenje o njoj. Pričali smo o mom detetu i o Barbari, rekla mi je u jednom momentu da je imala probleme sa Terzinom porodicom, zato mi nije bilo jasno kada je rekla da ne zna da Sita priča da je moje dete zaostalo?! Ovde je ispalo kao da je Sofija došla na krštenje. Meni je to odvratno! Jesu Terza i Sofija napravili sr*nje, razumem da je besna, ali dete nije krivo. On treba da viđa dete, ovo kada je rekla da neće ići na more da će da čuva dete, ona kao da mu preti da će da čuva dete, kao da on neće?! Ja vidim u njemu da hoće da čuva dete - rekla je Hana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zgrožena sam ponašanjem nje, svih tih ljudi koji su bili tamo. Nema niko pravo da nekoga marška i isteruje iz crkve. Najviše će ispaštati to dete, kada odraste, imaće priliku da vidi šta joj je majka priredila, on je pokazao koliko mu je stalo. Ona kada mi je pokazivala poruke i kada sam slušala njega, to je tačno ono što fali u prepiskama, da, mislim da je brisala - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Smtram da je Munja bio kao prijatelj porodice njegovog prijatelja i došao je da se veseli krštenju prijateljeve ćerke. Mene ne intresuje šta fali Milici, nego šta fali detetu. Mi nismo nikakva plemenska zajednica niti zemlja koja nema svoj Ustav i svoja prava. Milica očito reže drvo na kom sedi. Milica je dobila autentičnost za ovim stolom, kada joj je to odgovaralo, ona se poziva na to, a sada kada ne odgovara, ona bi da ukine svo moguće javno mnjenje da niko ne vidi šta se dešava - rekao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Dobro je da se iskulirao, da ne bi Terza video kako se ponaša pravi muškarac: Viktor i Mina progovorili o Borinim pretnjama, Sofija ponizila svog bivš

Zadruga

Vukao se sa šišmišima samo da bi bio što dalje od nje: Sofija otkrila da ona i Terza nisu u vezi i da ima VELIKI STRAH, Kačavenda dala svoj sud (VIDEO

Domaći

Filip je šmekerski spustio loptu, a Bora NASTAVLJA: Peja dao svoj sud o sukobu Santane i Ene Čolić, a onda je Mimas progovorila o upoznavanju Grujinih

Zadruga

ŠOK! Aleksandra progovorila o emocijama i snovima o Stefanu Kariću, Ivan dao svoj sud (VIDEO)

Domaći

Ulazim kao Dačo, a ne... Dušica otkrila kako gleda na buduće cimere, Mića iskren kao i uvek (VIDEO)

Zadruga

IMA ONA SVOJU LUDU CRTU, KADA SE UPALI... Mateja stao uz Anđelu, smatra da je NEPRAVEDNO izvređana, Gastoz dao svoj sud (VIDEO)