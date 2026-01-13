Kao da je bila Sofija u crkvi, a ne Terza: Hana ne krije potpuno razočaranje u Milicu, Mića dao svoj sud o njenom isterivanju Bore iz crkve (VIDEO)

Iskreni do koske!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Hani Duvnjak, kako bi prokomentarisala Miličino ponašanje i izbacivanje Terze iz crkve.

- Dopisivale smo se jedno vreme, imala sam lepo mišljenje o njoj. Pričali smo o mom detetu i o Barbari, rekla mi je u jednom momentu da je imala probleme sa Terzinom porodicom, zato mi nije bilo jasno kada je rekla da ne zna da Sita priča da je moje dete zaostalo?! Ovde je ispalo kao da je Sofija došla na krštenje. Meni je to odvratno! Jesu Terza i Sofija napravili sr*nje, razumem da je besna, ali dete nije krivo. On treba da viđa dete, ovo kada je rekla da neće ići na more da će da čuva dete, ona kao da mu preti da će da čuva dete, kao da on neće?! Ja vidim u njemu da hoće da čuva dete - rekla je Hana.

- Zgrožena sam ponašanjem nje, svih tih ljudi koji su bili tamo. Nema niko pravo da nekoga marška i isteruje iz crkve. Najviše će ispaštati to dete, kada odraste, imaće priliku da vidi šta joj je majka priredila, on je pokazao koliko mu je stalo. Ona kada mi je pokazivala poruke i kada sam slušala njega, to je tačno ono što fali u prepiskama, da, mislim da je brisala - rekla je Mina.

- Smtram da je Munja bio kao prijatelj porodice njegovog prijatelja i došao je da se veseli krštenju prijateljeve ćerke. Mene ne intresuje šta fali Milici, nego šta fali detetu. Mi nismo nikakva plemenska zajednica niti zemlja koja nema svoj Ustav i svoja prava. Milica očito reže drvo na kom sedi. Milica je dobila autentičnost za ovim stolom, kada joj je to odgovaralo, ona se poziva na to, a sada kada ne odgovara, ona bi da ukine svo moguće javno mnjenje da niko ne vidi šta se dešava - rekao je Mića.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić