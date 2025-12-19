AKTUELNO

Zadruga

Dobro je da se iskulirao, da ne bi Terza video kako se ponaša pravi muškarac: Viktor i Mina progovorili o Borinim pretnjama, Sofija ponizila svog bivšeg pred svima (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Iskreni do koske!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je novi video snimak na kom su učesnici imali priliku da vide razgovor Mine Vrbaški i Anite Stanojlović o Viktoru Gagiću i kako ga je iznervirao Terza.

- To je bila ona noć kada je zabagovao na nominacijama, on se prisetio onoga što je Terza njemu rekao da će mu doći na kuću. Ja pokušavam da mu objasnim da ne dozvoljava da pokaže ovim ljudima šta ga pogađa - rekla je Mina.

- Tada me je i puklo kada je rekao da sam mu vređao porodicu, jer to nije istina... - rekao je Viktor.

Foto: TV Pink Printscreen

- Jesu mu se pojjačale emocije, to kada je bilo za porodicu, to je njegovo - rekla je Mina.

- Ja sam rekao da me ne zanima kada mene uvrede, ali porodicu ću uvek braniti, to mi je svetinja - rekao je Viktor.

- Slažem se sa Viktorom, ne treba porodica da se vređa, ne znam o čemu potreba više?! S obzirom da je dečko prvi put ovde učesnik, normalno, doživeo je traumu, pa da Terza vidi kako muškarac reaguje. On mi je sto puta iskreniji nego Terza - rekla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne mogu da kažem da nema, nije neka velika emocija, ali sam rekla Mini da neću govoriti mišljenje o Viktoru, mnogo se promenio. Meni se Viktor totalno promenio, što se tiče mene na gore, ima neko peckanje i nadobudno ponašanje - rekla je Matora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

