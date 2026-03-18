Jako je kvarna, uvukla ga je u problem: Maja demolirala Sofiju i Terzu, smatra da se on lažno družio sa Asminom (VIDEO)

Ne štedi reči!

Voditelji radio emisije "Amnezija", Bora Santana i Đukić, ugostili su Maju Marinković, koja je prokomentarisala sukob sa Sofijom Janićijević i Terzom.

- Koji je glavni razlog da se posvađate - pitao je Bora.

- Ja nikada nisam marila za osudu naroda, pričam onako kako osetim. Da, jesam branila Sofiju, bila sam neko ko je podržao njihovu ljubav i nisam se ogrešila prema njoj. Imale smo jako lep i korektan odnos, ja se sa ženama ne družim, ali smo bile dobre. Nikada ružnu reč nisam imala da kažem, ovo je klasičan veštački sukob izazvan zbog malo kadra i nebitnosti u rijalitiju, ne vidim zašto bi ona mene nazivala neostvarenom?! Osećam se kao veoma ostvarena žena, imam porodicu i naravno, koliko sam uspela sebe da obezbedim. Za Sofiju mislim da je jako kvarna, ozbiljan lažov, gurnula ga je u ovaj problem - rekla je Maja, a potom se osvrnula na odnos Terze i Asmina:

- Za mene je Asminovo i Terzino drugarstvo lažno sve vreme, a evo i zbog čega. Asmin je centralna figura, za mene je to blam zbog načina, svako ko se tu prilepi, kao njih dvoje. Da, mislim da nije bilo pravo prijateljstvo, ne možeš da kažeš u svađi da Asmin više voli mene, nego svoju ćerku. To je dubinski tvoje mišljenje onda u suštini - dodala je Maja.

Autor: Nikola Žugić