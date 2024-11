Haos u garderoberu: Škatarić žestoko zamerio Poršelini što ga nije podržala pred svima: Kvarna si... (VIDEO)

Ne štedi reči!

Nikola Škatarić prišao je Slađi Poršelini na reklamama, te je tako žestoko osudio što nije potvrdila ono što je on pričao za crnim stolom.

- Ja te gledam za ono što si ti danas uradio, a vaši odnosi me ne zanimaju - rekla je Poršelina.

- Ja sam ti rekao da kažeš, ti me gledaš kao tele. Čula si me ti itekako! - rekao je Škatarić.

- Nisam te čula. Što ti to njemu nisi rekao pre pet dana...Ti ne znaš ko je Munja, ti i Terza pričate kod hotela tamo - rekla je Poršelina.

- Meni se predstavlja kao prijatelj, ja ga tako gledam - rekao je Nikola.

- Kada je sa ženama, nije prijatelj... - rekla je Slađa.

- Kada je na tvoju vodenicu i kada treba da ispadneš u pravu, onda nisi umorna. Postala si jako bezobrazna - rekao je Škatarić.

- Ja nisam bezobrazna, niko me ni za šta nije pitao, ali ti je on rekao da je to rekao, i - rekla je Slađa.

- To je suština priče, treba ti da ustaneš...Šta mene treba da zanima ko šta i kome priča...Ako ti gledaš mene da budem pored tebe i da sam ti ja bitan, mene ne intresuje ko ti puni glavu, verujem u tebe kao što i jesam. Na neki način si se ti ponižavala, kao što sam se i ja ponižavao. Verujem tebi i ostalo me ne intresuje - rekao je Nikola.

- Šta ja treba da uradim? - rekla je Poršelina.

- Ma rokaj sada na svoju vodenicu. Ti znaš šta pričaš kada je tvoja tema, ali nisi ispala fer. Nema šta sada da ustaješ i da pričaš - rekao je Nikola.

Autor: Nikola Žugić