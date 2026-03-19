Sad je sve jasno! Otkriveno zašto je harmonikaš zvao Milenu Kačavendu, evo koja informacija je uneta (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Nerija Ružanjija.

Zašto si gledao Boginji u grudi?

- Boginja je rekla da je ne gledamo jer je gola, a meni je nerelano bilo da je gola u sobi i ja sam pogledao i vratio glavu. Ja sam zauzet - rekao je Nerio.

Dragana, šta si bez bubice pričala sa Kačavendom i šta je poštarka Dragana prenela?

- Ti si meni rekla za harmonikaša da je rekao da bi bilo dobro da dođem. Ispred smo pričale sa Tošom o Vanji Prodanović - rekla je Milena.

- Harmonikaš je ovako mahnuo i rekao je: "Gde je Milena, voleo bih da je vidim". Čovek je ahnuo meni i Dragani: "Gde je Kačavenda", a njemu kažemo da spava i on kaže: "Probudite je da je vidim" i ona je otišla da je probudi i da kaže kako jeste. Harmonikaš je pričao Mileni: "Kako si lepa, želim te, bićeš moja". Kupili smo Kukiju, Sanji i njima čokoladicu - rekla je Matora.

- Dragana mi je rekla da peva Sanja i ja sam nenašminakna u sakou i majici došla. Ona jeste Markova drugarica, ali je i moja 30 godina. Obezbeđenje me pitalo da li mi je Sanja dala nešto i onda su me pretresli - rekla je Milena.

Autor: A.Anđić