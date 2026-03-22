Izgledaš srećno, a zapravo si nesrećna žena: Luka posavetovao Aneli da spusti loptu sa Neriom, ne može da gleda tužnu sliku! (VIDEO)

Tenzija na vrhuncu!

U toku su nominacije, a atmosfera za crnim stolom dostiže tačku usijanja iz minuta u minut kada je Luka Vujović izneo svoje mišljenje o nominovanima.

- Težiš ka prvom mestu, Asmin je tvoja porodica, treba da spustiš loptu sa Neriom - započeo je Luka.

- Luka gde ti je malo mozga - pitao je Mića.

- Izgledaš srećno, a zapravo si nesrećna žena. Meni je nepojmljivoi da Hana ima sukob sa Sitom, a da Nerio i Aneli ne pričaju. Dozvolila si da si sa svima loša pa dobra, a sa Neriom ne možeš da spustiš loptu. To je tužna slika. Nemam lepo mišljenje o tebi, bespotrebnoi si lagala sve što se tiče mene - dodao je Luka.

- Meni se tvoje učešće sa početka dopada, a poslednjih mesec dana ne. Nedostaje mi stari Janjuš. Ne nasmejavaš više ljude poslednjih mesec dana. Voleo bih da iskoristiš ovih par meseci da se popraviš. Nikada me nisi uvredio, više sam ja tebe. Nikada nisi osudio Filipa Đukića. Govorio si da nećeš doći u situaciju da nekog vređaš, a juče si Milenu izvređao. Ostavljam tebe, a šaljem Aneli - zaključio je Luka.

Autor: T. Mladenović