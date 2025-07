AU! Luka rešio da zažmuri na Anelinu prošlost, pa zadala najžešći udarac Asminu Alibabi: Nora ga ne voli... (VIDEO)

Tenzija na vrhuncu!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Ivana Šopić večeras je ugostila Luku Vujovića i Aneli Ahmić. Usledilo je telefonsko uključenje gledateljke:

- Šta ti je noćas Aneli, šta te toliko poremetilo? Nisi ti ti noćas - rekla je gledateljka.

- Svako mi postavlja isto pitanje. Ne mogu žao mi je - zaplakala je Aneli.

- Trebali ste da budete srećni, uselili ste se danas - rekla je gledateljka.

- Ona ima problem što Lukin tata kaže da mu je ostalo malo života koji će da posveti da odvoji njih dvoje - rekla je Aneli.

- Ne pada mi na pamet da budem osuđena ponovo za neko ubistvo! - rekla je Aneli.

- Luka, možeš li da zagrliš Aneli? - pitala je.

- Nema potrebe za tim - rekla je Aneli.

- Šta ja treba da odgovorim ocu? Je l' njemu u cilju da se dvoje rastave da budu ensrećni? Šta to doprinosi? Šta? Promeniće se na sto hiljada puta gore. On mora da povuče reč, uopšte nije u pravu. Kraj svake priče!Da li on očekuje da ću mu se sutra javiti i da ćemo večerati? Sam pao, sam se ubio! Šta se to loše desilo u odnosu Aneli i mene, sem što smo u zatvorenom prostoru koristili neke reči koje nisu primerene? Šta me zanimaju inforamacije od pre 20 godina. Šta treba za mene da kažu? Dali su šansu da me upoznaju. Ja poznajem svog oca, nikad se nije mešao u vezu. Imam druge obaveze nego da mi daje svoje mišljenje,. Sad sam još više kivan na njega, kao da mu je ovo bio cilj - rekao je Luka.

- Aneli, kako planiraš da rešiš ovo što je Asmin rešio da tre raskrinka? - pitala je Ivana.

- O meni se sve zna. Bolesno je to, takva mržnja i gnev, a onda priča o očinstvu. Nora nije želela da ga vidi i nagovorili smo je jedva. Mahnula mu je i rekla je da ga ne voli jer mamu pljuje. Opet sam ja urgirala - rekla je Aneli.

Detaljinije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić