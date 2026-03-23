SUMNJAJU U NJIHOVO PRIJATELJSTVO! ? Boginja pokušala da ubaci Bori crv sumnje da mu Cimi nije prijatelj, pa Anastasija optužila Santanu da je pravi ljubomornom sa Stanićem! (VIDEO)

Nakon što je počela Mićina igra istina, postavilo se pitanje o prijateljstvu Bore Santane i izbačenog učesnika Milana Zlatanovića Cimija.

- Da li je prijateljstvo tvoje sa Cimijem iskreno? - upitao je Mića.

- On je momak iz kraja, nije mi najbliži drug, iskreno da kažem, ali me je uvek ispoštovao za ovih dvadeset pet godina koliko se znamo - rekao je Bora.

- Kako bi reagovao kada bi znao da je Cimi rekao Muratu na koji način da zadovolji Anastasiju? - upitao je Mića.

- Ne bih ja burno reagovao, mogu samo da kažem da znam da celo to društvo tako gleda na muško-ženske odnose - istakao je Bora.

- Kako ti gledaš na Borino i Cimijevo prijateljstvo? - upitao je Mića.

- Sve najbolje. Mislim da Cimi nikada ne bi izdao Železnik - istakla je Aneli.

- Šta Boginja o ovome misli? - upitao je Mića.

- Kad smo igrali igru istine u izolaciji, Cimi re na pitanje koga bi izbacio iz Elite rekao ''Boru ili Jovanu advokaticu'' - rekla je Boginja.

- Šta je Cimi pričao o odnosu Bore i Anastasije? - upitao je Mića.

- Pa ništa, rekao je da Murat ne želi da bude sa Anastasijom jer mu nije dala da je je*e u hotelu - kazala je Boginja.

- Kakve su to klošarske reči. Boginja je postala ista kao i Bora - dodala je Anastasija.

- Mene ne bi čudilo da Cimi postavi nekog drugog za vođu, jer je Cimi u više navrata rekao da mu se ne dopada Borino ponašanje. Moram samo da dodam da Bora namerno želi da me napravi ljubomornom druženjem sa Urošem, čovek je pravi blam, ali stvarno. Ne znam kako mu nije neprijatno da se tako ponaša, iskreno - kazala je Anastasija.

- Moram samo da kažem da to jeste blam i da mu to nikako ne treba - istakao je Luks.

Autor: S.Z.