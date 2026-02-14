NE TREBA DA SE BORI ZA NJEGA: Uroš istakao da je Boginja zaluđena Filipom, ostao pri stavu da je Bora zaljubljen u njega: REKAO MI JE DA SAM MU SE UVUKAO POD KOŽU! (VIDEO)

Šok!

Učesnici Elite danas biraju osobu koja je najzaljubljenija. Prva je svoj stav iskazala Milena Kačavenda.

- Boginja, Rada i Dragana - kazala je Milena.

- Moja devojka je najzaljubljenija, na drugom mestu je Terza, a na trećem je Nerio - kazala je Matora.

- Boginja je najzaljubljenija. Ne treba više da se bori za njega. On je pokazao da nema vajde od toga, ali je tvrdoglava. Druga osoba je Bora. Znam i vidim da je zaljubljen u mene. Rekao mi je da sam mu se uvukao pod kožu. Na trećem mestu je Anđelo, on je zaljubljen u Murata - kazao je Uroš.

- Boginja je zaljubljena u Filipa, Asmin u Maju, vidi se da se bori za nju. Mina je na trećem mestu - kazao je Miki.

- Na prvom mestu je moj dečko Terza. Svaka sekunda u napoj vezi je ispunjena ljubavlju. Ponosna sam jer imam takvog momka. Luka i Anita su na drugom i trećem mestu - kazala je Sofija.

- Luka je na prvom mestu. Iz dana u dan pokazuje koliko mu je stalo do mene. Na drugom i trećem mestu su Sofija i Terza - kazala je Anita.

Autor: S.Z.