Haos za stolom! Đukić se ponovo ogradio od Teodore, Terza skočio na njega: Rekao si mi da ćeš... (VIDEO)

Šok za šokom!

Voditelj Milan Milošević dao je reč FIlipu Đukiću, kako bi prokomentarisao odnos Teodore i Bebice.

- Da sam ja ovde ušao sa ženom ili majkom moje dece, skakao bih na svakoga. Da, bila je strast i sve to, ali ne da skačem ovde...Meni je Dača rekao to za kosu - rekao je Đukić.

- Posle dan sam Dači rekla to za frizuru, nisam ni znala da ga je on šišao - rekla je Teodora.

- Ne postoji neka žal da ja sada patim i da mislim o tome - rekao je Filip.

- Da, ti si meni rekao da ćeš da je opališ napolju - rekao je Terza.

- Ja ti to rekao?! Ti si bolestan dečko, to ti sada ozbiljno kažem...Ti si jako bolestan lik i ovo je ja*arski - rekao je Đukić.

- Ja znam šta si ti meni rekao, jesi, to si mi rekao - skočio je Terza.

- Bebica i Teodora su ljudi koji su katastrofalno pečatirali svoj imidž, da ne znaju šta će sada. Navukli su htejtere, gledala je da nađe nekoga ko će da je gleda kao boginju i to ti je to, njemu isto tako nešto odgovara, pa su se tako našli - rekla je Vanja Prodanović.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić