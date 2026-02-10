AKTUELNO

Zadruga

Haos za stolom! Đukić se ponovo ogradio od Teodore, Terza skočio na njega: Rekao si mi da ćeš... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok za šokom!

Voditelj Milan Milošević dao je reč FIlipu Đukiću, kako bi prokomentarisao odnos Teodore i Bebice.

- Da sam ja ovde ušao sa ženom ili majkom moje dece, skakao bih na svakoga. Da, bila je strast i sve to, ali ne da skačem ovde...Meni je Dača rekao to za kosu - rekao je Đukić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Posle dan sam Dači rekla to za frizuru, nisam ni znala da ga je on šišao - rekla je Teodora.

- Ne postoji neka žal da ja sada patim i da mislim o tome - rekao je Filip.

- Da, ti si meni rekao da ćeš da je opališ napolju - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja ti to rekao?! Ti si bolestan dečko, to ti sada ozbiljno kažem...Ti si jako bolestan lik i ovo je ja*arski - rekao je Đukić.

- Ja znam šta si ti meni rekao, jesi, to si mi rekao - skočio je Terza.

- Bebica i Teodora su ljudi koji su katastrofalno pečatirali svoj imidž, da ne znaju šta će sada. Navukli su htejtere, gledala je da nađe nekoga ko će da je gleda kao boginju i to ti je to, njemu isto tako nešto odgovara, pa su se tako našli - rekla je Vanja Prodanović.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Opšti haos za stolom! Karić shvatio da se svi ograđuju od Gastoza jer NE ŽELE da prođu kao Keti, Đedović prozreo njegove namere! (VIDEO)

Zadruga

Osman Karić sedi na dve stolice?! Aneli otkrila kako je stekla poverenje u njega i ostavila mu telefon, Asmin skočio: On mi i dan-danas veruje (VIDEO)

Domaći

Šta ti je liče?! Desingerica van sebe zbog kandidata, skočio kao oparen na njega (VIDEO)

Zadruga

Opšti haos za stolom! Afera 'podrška' trese Belu kuću, Aneli razotkrila Luku: Kad sam izašla u superfinalu, videla sam da je tražio Điđi (VIDEO)

Zadruga

Nije mu prećutao! Ivan udario kontru, Nerio mu pokazao zube i skočio: Čekaj, je l' si ti zaljubljen u Aneli?! (VIDEO)

Domaći

Karambol se nastavlja! Aneli tvrdi da je Luka ZABRANIO da Asmin vidi Noru, iako je ona majka, Durdžić potvrdio Vujovićevu priču: Sita mi je rekla da..