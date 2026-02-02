On ne bi bio u vezi, ali bi u kombinaciji: Uroš uveren da Bora Santana ne može bez njega! Nikad takvu povezanost nije osetio i kaže da je obostrano! (VIDEO)

Šok priznanje!

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" ugostio je Uroša Stanića koji je na samom početku otkrio da se poljubio sa Lukom Vujovićem.

- Pao je poljubac, i drugi je dogovoren za utorak. Jutros su Anite i Luka imali s*ksualni odnos, išao sam da vidim i on ima ozbiljnu mašinu. Ja sam zinuo i ostao u šoku, premašio je moja očekivanja - rekao je Uroš.

- Kako imaš opet dobar odnos sa Borom? - pitao je voditelj.

- Njemu prija moja energija i on ne može bez mene. Ja nikad nisam imao takvu energiju i povezanost sa nekim muškarcem, to je obostrano. Prijamo jedno drugome, masiramo se, ne želim da mu pravim ljubomorne scene i ispade jer je u lošoj situaciju i moju emociju sam stavio postrani. Očigledno je da ne može bez mene i da mu prijam. Ove godine sam fatalan po muškarce. On ne bi bio sa mnom u vezi, ali bi imao kombinaciju - rekao je Stanić.

- Šta se dešava u odnosu Hane i Neria? - pitao je Darko.

- Taj odnos je lakrdija. Cmaču se u poslednje vreme, ali je sve to usiljeno. Oni problem imaju dve godine, a to ne može da se reši u dva dana. Dobili su dva negativna pitanja i sad je sve zaustavljeno i samo cmakanje. Mislim da nema emocije i da će do kraja rijalitija da se raspadnu - rekao je on.

