Dovodiš mi njega u vezu, ti si bolesnik! Bora ne može da veruje šta mu je Anastasija uradila: Ako mi se svetiš, reci mi! (VIDEO)

Ona ne smatra da je kriva.
Anastasija Brčić je došla kod Bore Santane u rehabilitaciju, da porazgovaraju o svom odnosu.
- O ovome smo pričali tri dana ranije, ako mi se svetiš slobodno mi reci - rekao je Bora.
- Ko ti se sveti, je l' si ti normalan - rekla je ona.
- Glava me boli, sve me boli - naveo je Santana.
- Koji si ti bolesnik - rekla je Anastasija.
- Ti si bolesnik, šta mi dovodiš p*dera blizu mene, hajde me pusti samog. Hvala Bogu da su ljudi videli šta ste mi uradili ti i on u odabranima - rekao je Bora.
- Šta ti se odjednom zgadio - rekla je Anastasija.
Autor: R.L.