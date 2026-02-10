AKTUELNO

Zadruga

Dovodiš mi njega u vezu, ti si bolesnik! Bora ne može da veruje šta mu je Anastasija uradila: Ako mi se svetiš, reci mi! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ona ne smatra da je kriva.

Anastasija Brčić je došla kod Bore Santane u rehabilitaciju, da porazgovaraju o svom odnosu.

- O ovome smo pričali tri dana ranije, ako mi se svetiš slobodno mi reci - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ko ti se sveti, je l' si ti normalan - rekla je ona.

- Glava me boli, sve me boli - naveo je Santana.

- Koji si ti bolesnik - rekla je Anastasija.

- Ti si bolesnik, šta mi dovodiš p*dera blizu mene, hajde me pusti samog. Hvala Bogu da su ljudi videli šta ste mi uradili ti i on u odabranima - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta ti se odjednom zgadio - rekla je Anastasija.

Autor: R.L.

