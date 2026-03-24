Ona je i sa mnom želela dete... Anđelo sasuo surovu realnost trudnoj Aniti u lice, Luka odlučio da okrene novi list! (VIDEO)

Vujović rešio da se menja iz korena!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" pitao je takmičare "Elite" da komentarišu najnovije saznanje, a to je da je Anita Stanojlović u drugom stanju i da će Luka Vujović i ona postati ponovo roditelji.

- Ovo je jako ozbiljna tema i naravno da će svako da im požel sreću. Sačuvaj Bože ovo što je Anita rekla da im neko želi abortus. Ja njihov odnos neću da poredim sa prethodnim, nego govorim o njihovom. Oni su sami pričali da od petog dana rade na deci. Ovo su jako ozbiljne stvari. Oni su iz inata ušli u odnos. Moje lično mišljenje je da mnoge stvari ne znaju jedno o drugom. To ne znači da oni ne treba da nastave... Ne znaju jer nisu živeli, ne znaju da li su nervozni u stanu... Mnoge stvari bi trebalo da se saznaju sa osobom.... To nije garancija, ali veća veravotnoća je da će da uspe nešto gde si upoznao osobu, nego da ideš pa šta bude bude. Anita je i sa mnom želela dete, čuli smo i za Boškića... Moje mišljenje je da je trebaloda sačekaju da izađu napolje i vide kako će da se ponašaju - govorio je Anđelo,

- Više biste se veselili da smo se mi razišli pre 10 dana. Uvek bih se kajao da nisam postao otac. Moje mišljenje je da ona može da se promeni uz pomoć, a da osoba od 36 godina koja gleda storije, a ima verenika nikad ne može da se promeni. Anita je bila ludo zaljubljena u Anđela, isto i sa Matorom i to je kad idealizuješ. Ona sigurno sad tako misli i za mene. Ja se slažem sa Anđelom da treba da se upoznamo, da ne znamo gde izlazimo ali šta ja da radim? Ostaje mi samo da se borim i boriću se - rekao je Luka.

- Trebalo bi tako da bude i da se unormali odnos. Nelogično mi je da se brzaju tako neke stvari. Anita je godinama htela da se ostvari kao majka - rekao je Anđelo.

Autor: A. Nikolić