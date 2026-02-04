ISTERAO STVARI NA ČISTAC: Luka sasuo Aniti sve u lice, otkrio šta joj zamera, priznao da mu je svega preko glave: OVO NE MOŽE DA SE PODNESE! (VIDEO)

Rešio da stavi sve karte na sto!

Anita Stanojlović prišla je Luki Vujoviću, kako bi sa njim porazgovarala o sukobu koji su imali tokom noći za nama.

- Ti napraviš problem, a onda govoriš ''sve u redu, nemam problem sa Lukom''. Kako tako? Izjasni se nekad - rekao je Luka.

- To je moja priroda - dodala je Anita.

- Ne mogu da verujem da je sve to deo tvoje prirode. Od muke se smejem. Da sam radio nešto što ne treba, ne bih reagovao kako sam reagovao, da se razumemo. Anita, kao da pričam detetu, ne razumeš me. Došla si i napala me tamo gde sam igrao. Zaista ne znam šta sam ja to loše uradio, stvarno ti to kažem Anita. Krenula si sa tim svojim gardom, ostao sam u šoku. Dača je rekao da sam ja gledao u nekom smeru, ja znam da sam ispravan i da sam čist. Neću da prihvatim da praviš haos i da dolazi do haosa. Ako ćeš da prihvatiš mene, okej, ako ne, daj da se razilazimo. Ovo ne može da se podnese - kazao je Luka.

