IZBEGAVA ODGOVOR?! Luka ne može da sigurnošću da potvrdi da se Anita nije poveravala Dači, pa otkrio da li joj u potpunosti VERUJE! (VIDEO)

Stavio sve karte na sto!

Luka Vujović prokovorio je u emisiji ''Radio Amnezija'' o odnosu sa Anitom Stanojlović.

- Luka, kada je reč o Aniti, da li ti je ona rekla da nije imala ništa sa Reljom, da li ti se zaklela u dete? - upitao je Bora.

- Ja ne mogu da kažem da se Anita nije poverila Dači, ali ona je meni rekla da nikada ništa nije imala sa Reljom. Imam pravo na to, imam pravo da kažem za šta mislim da je istina - kazao je Luka.

- Da li je istina da si rekao:'' je*ao mi pas mater kad sam ozvaničio vezu''? - upitao je Dača.

- Da, jesam - rekao je Luka.

- A Aneli je bila pored tebe - kazao je Dača.

- Ne, to nije istina. Nisam to rekao da bi ona čula - rekao je Luka.

- Šta ćeš kada budeš video da je Anita govorila Tamari da baci lajk? - upitao je Dača.

- To ako vidim - kazao je Luka.

