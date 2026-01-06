TO JE POKAZATELJ DA NE ŽELI DA VIDIM DETE: Terza odlučan u nameri da dođe na krštenje ćerkice Barbare, progovorio o suočavanju sa Milicom: ŽELIM DA JOJ POKAŽEM... (VIDEO)

Stavio sve karte na sto!

Naredni gost voditeljskog para Bore Santane i Filipa Đukića u novom izdanju enisije ''Radio amnezija'' bio je Borislav Terzić Terza.

- Terza, danas je Badnji dan, 08.01. je rođendan tvojoj ćerkici Barbari, a 10.01. Milici, kako se osećaš povodom toga? - upitao je Bora.

- U miru ću da dočekam Božić. Nakon što je Milica rekla da ne želi da dođem da krštenje i rođendan moje ćerke, nakon što je Veliki šef dao dozvolu, to je pokazatelj da Milica ne želi da ja vidim dete. Međutim, ja sam rešio da odem na krštenje svoje ćerke, mislim da će onda Milici biti drago kad do toga dođe. Želim da Milici da pokažem da treba da živimo za Barbaru, da imamo svoj život i svoj put negde i da nema zle krvi - kazao je Terza.

Da li ćeš odneti poklon? - upitao je Bora.

- Da, naravno. Mala je kao med, ista je ja. Stalno gledam Barbarine slike, ona je moja ćerkica, najslađa je - rekao je Terza.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.