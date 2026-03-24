Tresu se zidovi Bele kuće: Uroš nastavlja da gazi Luku i trudnu Anitu, optužio ih da ne biraju način da budu žrtve! (VIDEO)

Haos u Beloj kući!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" pitao je takmičare "Elite" da komentarišu najnovije saznanje, a to je da je Anita Stanojlović u drugom stanju i da će Luka Vujović i ona postati ponovo roditelji.

- Mislim da pokušavaju da ispadnu žrtve. Svako je rekao ono što misli -

- Sram te bilo. Čega žrtve? Onoga što ste svi g*vna i jer nemate osećaj - rekla je Anita,

- Pokazali ste da vam je veza lakrdija i sve je samo ne veza. Ako vi dramite zbog reči ukućana i tražite da vas svi grupno napadaju. Ja vas neću da napadam. Terza vas brani, a on nema kredibilitet jer je napravio dete u rijalitiju, a onda sledeće godine... - govorio je Stanić.

- Kad je Aneli bila trudna svi smo nazdravljali, kao i Milica, a ovo večeras... - rekla je Kačavenda.

- Moje suze nisu jer sam žrtva i zbog komentara nego jer bih voleo da sam napolju i jer ne mogu da joj pružim ono što bih napolju. J*bem ti mamu onu što ti je ovde dolazila - pričao je Luka.

- Imam pravo da komentarišem, a neka Kačavenda komentariše kao Aneli kad je rekla da će biti poznata po trudnoćama i abortusima. Ja ne mogu da opravdam neke stvari. Anita odluči se da li je ravnodušan prema Aneli, a ti Luka da li ona gleda u Anđela - pričao je Uroš.

Autor: A. Nikolić