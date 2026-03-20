Ovo je mesecima čekao da čuje: Alibaba se istopio, Maja ga nazvala svojim mužem! Aneli sigurna da u njemu traži Cara (VIDEO)

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić najavila je novi prilog, a takmičari "Elite" imali su priliku da pogledaju kako Maja Marinković u sitne sate preti cimerima u spavaćoj sobi, a Asmina Durdžića naziva svojim mužem.

- Todićka i ja smo se svađali sa Urošem, Aneli i Boginjom. Ja nisam mogla da spavam i tad je Asmin bio u izolaciji ceo dan. Ja sam napravila sprdnju i rekla: "Samo muž da mi izađe iz izolacije", malo sam pravila cirkus. Brani me kao da mi je muž - rekla je Maja.

- Čuo sam ovo, Dača mi je rekao. Ona mene budi da mi kaže da nikad neće biti sa mnom - dodao je Asmin.

- Nikad. Gotivim ga i volim, ima zaštitnički stav prema meni. To da će biti nešto između nas ne - poručila je Maja.

- Ona izvlači iz njega najgore i isprobava da li je nalik na Filipa. Ona Filipa Cara ne može da prežali. Ti si jedno kučence, a Filip je frajer sa stavom i karakterom - pričala je Aneli.

- Ovo je čista ljubomora - rekla je Maja.

- Ona je najveća k*rvatina u rijalitiju - dodala je Ahmićeva.

- Ženče poludela jer je nema nigde, pa celo veče ide sa garniture u sobu. Nema te nigde. Ja ću kod njega da dođem - govorila je Maja.

- Ti ćeš da dođeš na Bajram i moram da te gledam, a vređala si našu ćerkicu - rekla je Aneli.

- Da li Nori fali mim poljubac? Da joj napraviš doručak? Da je vodiš u vrtić? - pitao je Asmin.

- Fali, ali imaće. Odakle nama novac? Da li si pokazao da čovek može da se osloni na tebe? Neću više da pričam - govorila je Aneli.

Autor: A. Nikolić