Udruženje za uništenje Aneli: Nerio, Hana i Alibaba zajedničkim snagama unakazili porodicu Ahmić, isplivali novi šok detalji! (VIDEO)

Haos u Beloj kući!

Tokom emisije "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem" došlo je do udruženje Asmina Durdžića sa Hanom Duvnjak i Neriom Ružanjijem, kako bi zajedno napali Aneli Ahmić.

- Ovde je poenta da je on opet napravio prvi korak, a ti si ponovo počela da vređaš - rekao je Dača.

- Njena mržnja prema Hani je veća nego ljubav prema meni. Odj*bi od Hane - rekao je Nerio.

- Smiri se mali - rekla je Aneli.

- Sram te bilo - urlao je Nerio.

- Ko ti je umor od heroina? Pričaj malo! Kome ti je sestra skinula muža? Kome je tetka podvalila dete? Neću da pričam - govorila je Hana.

- Moja tetka nikad probala drogu, ona žena ne izolazi iz kuće - rekla je Aneli.

- Ja nisam rekla da se njena tetka drogirala - dodala je Hana.

- Asmin sad štiti njih - rekla je Aneli.

- Ovo je vaša mržnja prema Aneli- Mrzim je i ja, ali ja komentarišem realno. Asmine, ispadaš smešan kao i Maja Marinković - poručio je Uroš.

- Hana je sve ovo pričala i pre četiri meseca, ali niko nije čuo - govorila je Hana.

- Gde je Asmin koji je juče želeo da spusti loptu? Danas optužuje da su u mojoj porodici narkomani - rekla je Aneli.

- Sita se uselila na sprat, kad je došao Nikica nisu pričale pet godina dok ona nije ušla u rijaliti - dodao je Nerio.

- Zašto Grofica ne priča sa bratom bogatašom iz Dubrovnika? - pitao je Asmin.

- Opet Hana i Nerio ispadaju Asminove marionete - dodao je Stanić.

- Ja sam ovde na Haninoj strani. Oni su mladi ljudi, ja imam 30 godina i da mi daju dete u ruke ne bih znala šta da radim. Oni su jako mladi ljudi, a pre svega su roditelji i imaju odgovornost. Ja vidim koliko su oni brižni. Sramotno je šta su pričali za njihovu devojčicu, a drugi idu na patetiku. Gde ćeš veći argument nego kad dečko za svoju majku kaže da je monstrum? Mislim da su odnosi bolesni, a ko god je upleten u porodicu Ahmić biće u kanali. Asmine, šta da ti kažem trebalo je da ga vadiš na vreme - govorila je Maja.

Autor: A. Nikolić