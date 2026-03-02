Ti si pedofil koji bari curice: Aneli uletela u žestok sukob Bore i Ivana, pa po bivšem prijatelju raspalila rafalnu paljbu! (VIDEO)

Haos u Beloj kući!

Bora Santana i Ivan Marinković žestoko su zaratili u emisiji "Izbor potrčka", a kad su počele reklame umešala se i Aneli Ahmić koja je brutalno isprozivala bivšeg prijatelja Ivana.

- Što si Milosavi ukrao pare? - pitao je Ivan.

- Kunem se u majku da nisam, ona kaže da si je ti reketirao i da si joj ukrao - rekao je Bora.

- On se kune u pokojnu majku. Ja jedva čekam jul. Ovaj čovek se kune u majku. Milosava je rekla da si joj ti ukrao pare. Bora kaže da sam ja Milosavu vređao, a ja nju nikad nisam vređao. Ti si tu ženu nazivao "k*rcolomkom". Ti si p*čka koja se ovde trese zbog dve devojke i jednog mladića, Anastasija, Boginaj i Nerio. Okačite odmah klip gde se vidi da Bora i Joca Rajić kradu pare, a ti si se zakleo u majku - govorio je Marinković.

- Ja se kunem u majku da nisam ukrao. Kakav Joca? To su tvoje pare - dodao je Santana.

- Trebalo je nećaka da braniš od njega - rekao je Ivan.

- Mrš klošarčino, idi u stan koji ti prokišnjava. Ti si pedofil koji bari curice - urlala je Aneli.

Autor: A. Nikolić