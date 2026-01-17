AKTUELNO

Nemoj da kažem gde te je našao: Teodora proziva Takija da je debela pedofilčina, Maja raspalila rafalnu paljbu! (VIDEO)

Haos u Beloj kući!

Maja Marinković poludela je kad je čula da Teodora Delić vređa njenog oca Takija Marinkovića, pa je osula rafalnu paljbu po njemu.

- Lažovčina jedna matora, p*puši mi k*rac - rekao je Bebica.

- P*puši meni k*rac tvoj tata - dodala je Maja.

Ja se s tvojim ocem nisam vatala: Bukti rat Teodore i Maje, Delićeva udarila na Takija, Marinkovićeva uzvratila: Tata, izbacuj sve dokaze, m*š u izola

- Malopre je trebalo da odgovoriš - rekla je Teodora.

- Taki, unakazi ovog koji prašta j*bačinu u izolaciji. Dr*ljo jedna, da ne kažem gde te je našao i kako si se sama pozvala na rođendan - govorila je Maja.

- Ti si mi nebitna, a Taki je smrdljivi smrad i debela pedofilčina. Ti si mi nebitna i ko te j*be, a on mene dira - urlala je Teodora.

- Mrš tamo, mami to reci koja te je vaspitala da budeš k*rvatina - rekla je Maja.

Majmunčino jedna bolesna, koji ćeš mi? Teodora urliče na Bebicu iz petnih žila, brutalno ga isponižavala! (VIDEO)

- Mama ti k*rvatina - dodala je Teodora.

- Lepo je rekao Bebičin otac da si se bavila prostitucijom od osamnaeste godine - dodala je Maja.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

