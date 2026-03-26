Znate ko sam, što ste se petljali? Maja najavila Alibabi deveti krug pakla, on totalno van sebe zbog njenog ludila! (VIDEO)

Doneo konačnu odluku da digne ruke od nje?

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Maju Marinković.

- Kada ćeš se početi ponašati prema Asminu sa više poštovanja kao što on i zaslužuje kada si ti u pitanju? - glasilo je pitanje.

- Kada bude prestao da me laže. Ja najviše mrzim laž i to svi znaju. Mi nemamo ništa ljubavno, ali ako smo već bliski i on me slaže za najgluplju sitnicu onda nemam više poverenja uopšte. Ja sam neko ko prati situacije od početka rijalitija i znam sve od početka do kraja. Asmin je spreman na sve da dođe do cilja odnosno da me osvoji, ali to neće dobiti nikada. Meni je dosadno i ja ubijam vreme s njim, a kada je rijaliti u pitanju onda je on meni beskrajno simpatičan. Ja ne volim kada se meni bilo ko petlja u učešće i moj otac mora da zna da ja neću biti ni sa kim, ali od 39 ljudi mogu da funkcionišem samo sa četvoro ili petoro. Ne želim da mi se iko meša kako ću da funkcionišem i šta ću da radim. Meni je Asmin simpatičan i zanimljiv - rekla je Maja.

- Govorila si da je p*der i da voli banane u g*zu - rekao je Milan.

- Ceo svet zna da on nije gej, bila sam ljuta i to je to. Ja stvarno nisam taj tip da mi neko ubacuje treća lica, a ovde ljudi nema šta ne rade i sad je kao problem što se ja zezam i družim - rekla je Maja.

- Je l' ti njega gledaš kao Uroša pošto si i s njim tako ratovala? - upitao je Milan.

- Meni je Uroš drag koliko god mi ne bi pričali, a ovi ljudi imaju ovde energiju kao da su grobaru s lopate pobegli. Ja ne mogu da sedim sa ljudima koji mi unose negativnu energiju. Meni prija Asmin, ali je lažov i manipulator - rekla je Maja.

- Najveći lažov je Maja Marinković, sve laže kada ustane. Ne želim njeno poštovanje, kao što ni ona od mene neće više dobiti. Ko je ona meni da se ja njoj pravdam s kim sam bio u toaletu i ostalo? - upitao je Alibaba.

- Maja je rekla da joj je Asmin pričao neke stvari u poverenju koje se kose sa njegovim delima ovde, a za stolom mu je rekla: ''Držim te u šaci''. Ne verujem da bi Maja pucala iz prazne puške - rekla je Matora.

- Maja je osetila da joj popušta u svemu i da može s njim da se tako ponaša, a ona voli kad vidi da je nekom stalo do nje onda ne j*be sistem uopšte. Ona ima u sebi da maltretira čoveka do kog joj je stalo, a danas sam mu ja rekao da je sam za ovo kriv i mislim da nije zaslužio ovo što mu se desilo. Odvratno je ono što mu je napisala na krevetu, ali on sad ustaje 17 put i priča da ga ona ne zanima samo ne znam do kad će više ići ovako - rekao je Janjuš.

- Znate ko sam, što ste se petljali sa mnom? On će imati pakao, on je mene danas pribio uza zid i krenula sam da vrištim. Zvao me da legnem kod njega u krevet, ali naravno da neću - rekla je Maja.

- Ova devojka nije normalna, ovo u životu nisam video i treba mu jača terapija podhitno - rekao je Alibaba.

- Ja sam rekao da Maja mnogo preteruje u poslednje vreme. Njih dvoje se dopadaju jedno drugom, a imaju haos dok nisu još ni u zvaničnoj vezi. Maja kaže da neće biti s njim, ni ne mora, ali onda se druži i nemoj da praviš haos - rekla je Maja.

Autor: N.Panić