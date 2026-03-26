Loži nas haos: Budući roditelji Anita i Luka priznali da vole ludilo, ovakav odnos će im sigurno doneti dobro! (VIDEO)

Ovo ih loži!
U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Dušica Jakovljević pročitala je naredno pitanje za Anitu Stanojlović.
- Anita, rekla si da ljudi nisu srećni zbog tebe. Provela si tri meseca u užasnoj vezi, reklo bi se da su ljudi iskreni, a ne nesrećni - glasilo je pitanje.
- Verovatno čim su se ponavljale takve stvari, onda nas to loži. To je bilo poslednjih mesec dana da ja na svaku sitnicu plačem i napadala sam ga za svaku sitnicu - rekla je Anita.
Naredno pitanje bilo je za Luku Vujovića.
- Zašto još uvek spominješ Anđela? On je prekinuo s Anitom pre dve godine i od tada nije pokazao nikakav interes za nju - glasilo je pitanje.
- Ne znam kada sam ga pominjao stvarno, jedino ga ovde za crnim stolom spomenem - rekao je Luka.
Naredno pitanje bilo je za Luku Vujovića.
- Zašto ne kažeš istinu zašto si se razveo, a ne da lažeš gledaoce? - glasilo je pitanje.
- Šta lažem, sve sam rekao? Razvezao sam se u Švajcarskoj, ona je poslednjih godinu dana meni priznala da joj se svideo drugi dečko - rekao je Luka.
Autor: N.Panić