Maja Marinković naredila Asminu da može da gleda samo u nju i u pod, on potvrdio (VIDEO)

Indirektna pretnja!
U toku je emisija 'Pitanja gledalaca', Dušica Jakovljević je dobila nove odgovore na pitanja kada je postavila Matori pitanje.
- Na pretesu te je Anita ponovo ponizila kada si rekla da si htela sa njom dete - pitala je Dušica Matoru.
- Pre me je to kompleksiralo, sada imam svoju partnerku. Neću da se mešam zbog sebe - rekla je Matora
- Zašto kontrolišeš Asminove poglede - pitala je voditeljka Maju.
- Može da gleda samo u mene i u pod - jasno je rekla Maja.
- Ja samo u nju i gledam i eventualno u ove lampice - rekao je Asmin.
- Šta Filipe osećaš prema Teodori - pitala ga je Dušica.
- Ništa, pre je bila neka strast i požuda, sada ne - kratko se izjasnio Filip.
- Jel znaš kako se ponašaju zauzerte devojke? Objasni svoje ponašanje na žurki Teodora - postavila je voditeljka pitanje.
- Opisala bih sebe kao devojku koja je pevala i igrala - odgovorila jer Teodora.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: T. Mladenović