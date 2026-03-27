Majin pas Leo ima veće prava od njega: Asmin otkrio kako vari poniženja, doneo šok odluku! (VIDEO)

Odlučio da okrene novi list!

Predstavnica i uredenica portala Pink.rs Milica Krasić u emisiji "Pitanja novinara" razgovarala je sa Asminom Durdžićem o njegovom odnosu sa Majom Marinković.

- Koliko tvoj želudac može da svari poniženja? - pitala je ona.

- Mnogo sam dozvolio kad je Maja u pitanju. Ja prema njoj ne mogu da budem brutalan kako bih inače bio. Danas sam bio sam i razmišljao i treba mi još par dana da vratim svoju glavu na stav koji sam imao. Ne znam da li je do prostora ili me je toliko odradila, ali sam sebe ne prepoznajem. Ovo je prvi put u životu jer sebi neke stvari nikad ne bih dozvolio. Meni je brat najbitnija osoba u životu, a on mi nije poslao čestitku za Bajram i znam zbog čega. Nijedan muškarac ne bi ovo radio da je viši cilj. Ona je sad sve slagala što je ispričala - govorio je Asmin.

- Tebi ne ide u prilog moja istina i to je tvoj problem. Ja da imam emociju prema tebi pored tebe ne bi postojala druga devojka, ne interesuješ me u ljubavnom smislu - rekla je Maja.

- Mnogi komentarišu da veće pravo glasa ima Majin pas Leo nego ti, kako si dozvolio da te toliko ne poštuje? - pitala je Milica.

- Svima kojima sam bio dobar namestili su me, žene koristile. Nije Maja kriva, ne krivim je ni za šta, ja sam sebi sam kriv jer sam dozvolio i zato sam rekao da stavljam tačku - rekao je Asmin.

- Je l' nije htela da legne pored tebe jer se plaši? - pitala je Milica Krasić.

- Tvrdim da se plaši, a plašim se i ja. Sve što sam obeća roditeljima i bratu sam pogazio. Obećao sam da neću da imam intimne odnose i to bih verovatno pogazio, a toga se verovatno i ona plaši - rekao je on.

Autor: A. Nikolić