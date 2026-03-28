Sofija saterana u ćošak: Prebledela na pitanja o ogrlici, ponovo se koprca u lažima! (VIDEO)

Teško pitanje.

U toku je emisija 'Pitanja novinara', a rasprave su se nizale jedna za drugom bez predaha i bez zadrške.

- Da li praviš Terzu budalom i imaš želju da mu se osvetiš za prošlu sezonu - postavila je novinarka pitanje Sofiji.

- Ne želim da mu se osvetim, ne igram se sa njim i njegovim emocijama. Pokazala sam mu ono što osećam. Odnos nam je divan. Imali smo jednu svađu zbog koje se kajem jer sam imala prebačaj. Raskinula sam ali to nije bio validan raskid jer sam ja u tom momentu bila ljuta - iznela je Sofija.

- Da li su tvoje suze nemoć ili odraz ljubavi prema Terzi - glasilo je pitanje.

- Ja sam dva dana plakala, razgovarala sam sa Luksom i Aneli. Svoju tugu sam na normalniji način usmerila. Ja bih njemu odmah prišla i to sam očekivala od njega. Ja i on ne možemo da budemo razdvojeni više od dva dana - objasnila je Sofija.

- Rekla si da voliš Terzu ko Boga, a onda si ga ostavila zbog bacanja džezve - nadovezala se novinarka.

- U besu sam raskinula. Mi bi se svakako pomirili, jedino ako se dese teške reči ili pravara, sve ostalo ne može da utiče na naš odnos i nastavila:

- Nema on šta da iznese u vezi mene. I da budem sama ne plašim se ničega. Mislim da nema šta da kaže o meni kao što je i on rekao. On to sve u besu i alkoholu kaže. U Terzu jako verujem ove sezone.

- Prošle godine si Terzu pravila budalu pa si pozdrtavljala Medu, a ove sezone ne skidaš ogrlicu i stalno je spominješ - upitala je novinarka.

- Ja sam kupila ogrlicu koju nosim sa mojom majkom u Novoj Pazovi - rekla je Sofija.

- Jel se sećaš možda gramaže - nadovezala se novinarka.

- Možete da tražite od moje mame karticu, ne znam sad gramažu - odgovorila je Sofija.

- Jel si sigurna da ti neko drugi nije kupio tu ogrlicu - insistirala je novinarka.

- Ja je lično poručila i otišla da je podignem - nastavila je Sofija.

- Ti Sofija nisi alergična na zlato, jel - dodala je novinarka.

- Nisam, alergična sam samo na bižuteriju - kratko je odgovorila Sofija.

- A prsten koji si skinula, jel od njega imaš alergijsku reakciju - navela je voditeljka.

- To je nerđajući čelik, izašla mi je alergijska reakcija, to je i Terza video - objasnila je Sofija.

- Da li ti je Anđelo prototip muškarca - pitala je novinarka.

- Prototip muškarca je moj muškarac - jasno joj je odgovorila Sofija.

- Milica bolje da je bila sa Anđelom nego sa svakakvim indijancima - dobacio je Terza.

Autor: T. Mladenović