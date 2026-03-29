ŽESTOKO! Anastasija oplela po Sandri i Filipu: Dno dna mi je što si...(VIDEO)

Totalni haos na nominacijama!

Jos jedna emoisija 'Novimacije' izazvala je dodatne komentare među ukućanima, a prva je započela Vanja Prodanović.

- Odvartno mi je kad daš sebi za pravo da se onako ponašaš - započela je Vanja.

- Šta mi ti pričaš, vozila si u alkoholisanom stanju - dobacila je Sandra.

- Nismo se našle na početku, imaš najčistiju dušu ovde. Srčana si i impulsivna, sviđa mi se što si takva. Sputava te ta nezrelost i ona te koči. Šaljem Sandru - rekla je Vanja.

- Sandra mi je nekako najulikatnija, iskrena i nema lažne reakcije. Ona je ono što jeste, nikada me nije nešto specijalno uvredila. Pijan čovek ne zna šta radi, ti dobro to što piješ pa se posle toga ne sećaš. Mogu da kažem da si iskrena kada komentarišeš. Otovreno kažeš da si zadovoljna sa Filipom. Bila si u zatvoru zbog Boginje. Boginja... bila si jako bliska sa Borom, a evo dokle ste došli. Mnofo se grlite i mazite sa drugim ljudima. Trebalo bi više da komentarišeš. ja tebi ništa ne zameram, možda bi bilo lepše da se odlučiš ko ti se najviše dopada. Ne dopada mi se što si ležala u krevetu dok su Todićka i Filip imali s*ks. Nominovaću Boginju - iznela je Jakšićka.

- Sandra i ja smo u početku imale blizak odnos, gotivila sam čak i tvoje utorak momente. Mislim da nisi dobar prijatelj, to si pokazala u odnoasu sa Boginjom. To kad je bilo u izolaciji bila sam ogorčena, to mi je bilo dno dna da dovedeš Filipa da se k*raš sa njim pred njom. Pritom znaš da je devojka zaljubljena u bhega do ušiju. Boginja poseduje x faktor, gotivim je, svima pomogne. Bora je tebe upleo u sve ovo. Ti super reaguješ s obzirom šta ti ovde sve govore. J*baću ti sve Boro. Neću da mu ćutim više - ispričala je Anastasija.

- Šta te briga što je imam s*ks. Šta ti meni pričaš prvo ideš sa Borom pa završiš sa Muratom - umešao se Filip.

- Ostaviću Boginju, šaljem Sandru - završila je Anastasija.

Autor: T. Mladenović