Skladni kao nekad: Teodoru i Filipa ponovo spojilo isto mišljenje o Janjušu, evo kako gledaju na njegovo učešće (VIDEO)

Nominacije izazvale totalni haos!

U toku su nominacije, u 'Eliti 9' nastao je pravi haos kada je Bebica imao priliku da iznese svoje mišljenje o nominovanima.

- Što se tiče ovih nominacija vrlo su zanimljive. Od Janjuša nisam video neke provokacije, ne družimo se, nisam osetio da hočeš nekome da se osvetiš. Ovo što je bilo sa Kačavendom, veliki je folirant i pokušava da bude žrtva i danas te je pozvala u radio da nastavi tu temu. Drago mi je što Teodoru nisi uvredio - započeo je Bebica.

- Što se tiče Aneli, lako je prevrtljiva i gleda interes. Nerio zbog Hane nije smeo da iznese šta misli. Ti si Hana licemer, Nerio ne sme da bude dobar sa tetkom zbog tebe - rekao je Bebica.

- On hoće da napravi sukob između mene i Aneli - rekla je Hana.

- Asmin mi je zanimljiv, da bi se dodvorio Maji ponižavao je Aneli, a večeras je rekao da je neće vređati. Ulazi u sukobe sa Asminom kada ne treba - zaključio je Bebica.

- Tek ću da ih gazim. Žao mi je, ne mogu da ćutim - dodala je Aneli.

- Ostaviću Janjuša, šaljem - završio je Bebica.

- Počeću od princa sarkazma, mi razgovaramo pogledom, kao stariji burazer mi je ovde, komičan je, smešan mi je i kad se iznervira. To sa Milenom misllim da si trebao da budeš malo manje brutalan. Ne mislim da si hteo da se svetiš. Mislim da te je ona najviše poštovala od svih žena. Što se tiče Aneli imamo korektan odnos. Nervira me kad stalno dobacuješ, voliš svađe. To što imaš poklone i podršku ne znači da neke stvari dobro radiš. Moj i tvoj odnos će ostati isti. Ti si ušla ovde i iznela sve javno, ja sam za to da ti i Asmin spustite loptu, zbog deteta. Batali rijaliti i posveti se detetu. Ne mogu da pošaljem, Aneli tebe šaljem - iskreno je ispričao Filip.

- Što se tiče Aneli ovo joj je najteža sezona, suočila se sa svojom prošlošću. Najviše sam je gotivila u sezoni kada je bila sa Janjušem. NJih dvoje kao par su bili top. Ja i Aneli smo svaki put imale rasprave i svađe, Luka je sve najgore izvlačio iz nje - rekla je Teodora.

- Šta pričate laži ovde - dodao je Luka.

- Janjuš je muškarac ovde kojih se i te kako svađao sa Nenadom, a mene nikada nije uvredio. Njegov sarkazam mi je hit. Meni je bilo žao Milene kada je zaplakala pa sam se setila kako je ona reagovala kada sam ja plakala. Ostaviću Aneli, da budem na ženskoj strani - završila je Teodora.

Autor: T. Mladenović