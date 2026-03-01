AKTUELNO

Zadruga

Imam mržnju, želim nekad da te ubijem: Anita bez dlake na jeziku priznala mišljenje o Aneli, morao i Luka da se umeša! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

U toku je emisija ''Nominacije'', a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Aniti Stanojlović kako bi nominovala između Maje Marinković i Aneli Ahmić

Šok nad šokovima: Filip konačno izabrao između Maje i Aneli, zbog ovoga su nastale ovacije u Beloj kući! (VIDEO)

- Svima je jako čudan odnos mene i Maje, mi se nikada nismo udruživale da bi gazile Aneli. Logičnije bi bilo da kažeš da Luka gleda Maju pošto je ona njegov tip, a ne ti. Aneli, svake nedelje si nominovana i ne znam više ni šta da prčam. Kada se svađamo osećam da te mrzim najviše na svetu i da bih te prebila, ali ja uvek zameram Luki da potvruđuje neke priče oko tebe. Ne smatram da te Luka gleda pošto ja nisam nikad to videla, a nisam videla ljubav između vas na početku. Ti trebaš da budeš meni zahvalna što sam ti sklonila monstruma iz života kao i Staniji, a ne da je pljuješ - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni je drago što Stanija mene ne pljuje, ali ja nju moram jer je ona pljuvala moje dete. Ja ću uvek da kažem kad me Luka gleda - rekla je Aneli.

- Mislim da je Maja mala maca šta bih mu ja uradila da pored mene gleda drugu devojku. Ostavjam Maju - rekla je Anita.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

