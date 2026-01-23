BEZ DLAKE NA JEZIKU! Bebica žestoko opleo po Kačavendi, optužio je da je LJUBOMORNA na prijateljicu jer joj se Anđelo udvarao! (VIDEO)

Haos!

Nenad Macanović Bebica dobio je reč od voditelja Milana Miloševića kako bi prokomentariosao odnos Milene Kačavende i Anđela Rankovića.

- Savim je svima jasno da je Milena ljubomorna na svoju drugaricu, jer joj je Anđelo pisao. Moram da se vratim na to kada je Milena poslala Vanju i Anđela u izolaciju, kako bi videla kako će da se ponaša on prema njoj. Potom je Zorica primetila nešto između Mene i Anđela da su se njuškali, pa je njih poslala u izolaciju - kazao je Bebica.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.