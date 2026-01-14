BEZ DLAKE NA JEZIKU! Mina slasno osolila po vreloj Majinoj akciji sa Filipom, pa žestoko ispljuvala Aneli! (VIDEO)

Dala svoj sud!

Mina Vrbaški došla je u Rajski vrt kod Drveta mudrosti, kako bi mu otkrila šta se dešava u Beloj kući.

- Šta se sve dešavalo sinoć? - upitalo je Drvo.

- Meni je Dača rekao kako mu je prišla Sofija i rekla mu da Terza mene gleda. Do tog trenutka nisam obraćala pažnju, ali kada sam to videla, sklonila sam se da ne bih produbljivala temu. Svašta je sinoć inače bilo. Terza i Sofija, Maja i Filip, Janjuš i Aneli... Svašta - kazala je Mina.

- Kako gledaš na odnos Maje i Filipa? - upitalo je Drvo.

- Oni su se zakleli da se ništa neće desiti među njma. Međutim, očigledno je da je ta strast jača od svega. Ja sam mislila da će on biti sa Boginjom, ali se to nije desilo. Maja se veoma boji da ne bude iskorišćena. Ovo je drugi put da je sa Filipom, a da nije njegova devojka, što znači da više nema nikakav kredibilet da komentariše druge devojke u kući. Mislim da tu postoje neke simpatije, ali da on ne želi da bude u vezi. Juče je Filip rekao Boginji:''Ti znaš koga je moj otac pozdravio'', što dosta toga govori - kazala je Mina.

- Zbog čega si se posvađala sa Vikorom? - upitalo je Drvo.

- Misli da je u pravu i kada nije, to je problem. Da mi je neko rekao da ću uspeti sa Viktorom da se posvađam, ne bih mu verovala - rekla je Mina.

- Kako gledaš na svoj sukob sa Aneli? - upitalo je Drvo.

- Ona nije majka, ona je nemajka. Išla je od Anđela do Janjša, a Asminu je plakala. Kakvo je to ponašanje?! Strašno! Ona je pokazala kakva je, ko je i šta je. Devojka bez ikakvog blama. Žena koja meni govori da pogledam svoju prošlost, a kakva je njega?! Nemam reči za tu ženu - rekla je Mina.

