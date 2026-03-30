Slep pred očima? Terza svim silama brani Sofiju od lažnih priča za Daneta, javno se obratio adminki ovog profila: Znam gde živiš... (VIDEO)

Gori od besa, a ni ne shvata kako ga je Sofija namagarčila!

Borislav Terzić Terza bio je naredni sagovornik voditeljke Ivane Šopić i tom prilikom govorio je o Mileni Kačavendi koja je kako on kaže, pokušala da mu nametne sukob sa Anđelom Rankovićem.

- Terza da li je Kačavendi propao plan da Anđela nabaci tebi na grbaču? - upitala je Ivana.

- Naravno, klasično je htela da me posvađa sa Anđelom. On se meni izvini svaki treći dan za to sa Milicom, tako da verujem da ne bi to radio. To je takva jedna budalaština, ona i Dača su klasične dve spletkare i pokušavaju da izvuku Kačavendu iz njenih sr*nja. Meni je Anđelo ovde jedan od dražih ljudi, vidim da je iskren dečko i njoj nije prošla njena priča. Mnogi nisu očekivali da će ovo sebi dozvoliti žena, setite se kako je razvaljivala Milicu i Teodoru komentarima. Je l' se vi sećate kako je ona u pijanom stanju zavodila Mikija Dudića i šta je radila - rekao je Terza.

- Iza tebe i Sofije nije bila laka nedelja, imali ste svađe. Koliko si bio besan? - upitala je Ivana.

- Ja u afektu sve kažem, jako sam brzoplet. Mi smo pokazali koliko se volimo, ali posle je meni bilo teško što sam govorio neke stvari protiv nje. Svi su skočili na nju, a onda sam ja odmah otišao i pričao s njom, ne dam na nju. Nameću joj sad ovo za Daneta koji joj je podrška, neće moći tako jer joj je on podrška. Šta su učesnice sve dobijale od ljudi koji ih vole? Meni je drago što ona ima sve prepiske, sad joj nabacuju i lančić. Saznao sam i gde Nena opozicija živi, pa ću ja otići oči u oči s njom. Lako je preko društvenih mreža. Za godinu ipo dana ništa o Sofiji nije izašlo, oni pokušavaju da je ukanale - rekao je Terza.

- Šta misliš o Teodori i Filipu, ali i Bebici? - upitala je Ivana.

- Jasno je da je Bebica bolestan, tu nema priče. Teodora sinoć nije mogla da sakrije osmeh dok je on nominovao, to sam video. Filip se totalno oslobodio, a ja sam siguran da će oni napolju sto posto biti u nekom odnosu. Bebica je ozbiljan psiho kad oni nisu zajedno, a ona sada ne gubi honorare i jako je proračunata i namazana - rekla je Teodora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić