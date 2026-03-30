NIKOGA NE ŠTEDI: Uroš uzdigao Matoru kao nikada pa Maji očitao lekiciju života: NEMAŠ STAV, PONIZILA SI SE (VIDEO)

Bez zadrške!

U toku je podela budžeta, a Uroš Stanić i ovog puta nije štedeo na rečima.

- Matora veliki budžet. Ove godine si fantastična i nemaš ni jednu grešku. Ove sezone isteruješ pravdu, imaš stav i karakter. Tvoja veza mi je najnormalnija. Mislim da vaša veza ima perspektivu - rekao je Uroš.

- Ovo ti je jedina ispravna odluka Sandra - rekla je Matora.

- Mali budžet za Filipa. Filip jedino ume da opšti utorkom. Za ovih sedam meseci nisam čuo ni jedno tvoje mišljenje. Jako si loš prijatelj. Nefer si prema ženama i gledaš ih kao s*ksualni objekat. Nemaš m*da da se suprotstaviš Asminu. Drugo ime ti j kukavica . rekao je Uroš.

- Majo, mali budžet. Nemaš stav ove sezone i ovaj zadnji stav ti se klima. U aprilu ćete ti i Asmin ući u vezu. On će ti se osvetiti. Nisi nikakva Maja institucija, hodajući si blam. Nemaš čime da se ponosiš, sladiš se ženskim suzama. Ti se sa svima lažno družiš. Smatram da si imala nešto sa Anđelom. Filip te je najviše ponizio i dokazala si da si devojka za kombinaciju. Ko pokvareni diktafon si. Ti si u govnima do guše - izneo je Uroš.

- Mali budžet za Bebicu. Bebica je ove sezone pokazao da je 0 od komentatora. Fascinantno mi je koliko si opsednut Teodorom. Tvoje uvrede su mi katastofa. Imaš želudac ko bunar. Ti si krivbac što Teodora nije ušla sa Filipom u odmnos. Znaš da te Teodora ne voli ali da mora da leži sa tobom u krevetu da je ne bi progonio - rekao je Uroš.

Autor: T. Mladenović