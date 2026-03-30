Asmin obmanuo Staniju Dobrojević: Mesecima skupljao novac za njihov zajednički stan, a onda sve prokockao preko noći! (FOTO)

Šok saznanja!

Zajednički život Stanije Dobrojević i Asmina Durdžića preko društvenih mreža izgledao je nalik bajci, ali čini se da je više ličio na horor obzirom da je ona obmanuta.

Stanija je priznala za naš portal da su ona i Alibaba mesecima štedeli pare kako bi kupili zajednički stan u Majamiju, ali je on novac odlučio da potroši u druge svrhe.

Od našeg stana i života ništa

- Štedeli smo da kupimo stan u Majamiju, a ne da živimo pod rentom, izabrali stan, potpisali prvi ugovor i onda on sa bratom odlučuje da taj novac umesto u naš stan uloži u klub. Reč nisam rekla, podržala sam. Dala im marketing sve da uspe, ali je sve pare potrosio na pevače, od našeg stana i života ništa i posle odlučuje da uđe u Elitu - otkriva Stanija.

Popularna starleta priznaje i da se ona sve to vreme bavila svojim brendom i ulagala maksimalan trud, ali i otkriva da li joj je Asmin bio podrška.

- Ja sam se sve to vreme bavila brendom. Ovo je došao na set da me gleda dok sam se slikala za kampanju koju smo izbacili sad neki dan. Pomagao mi je u početku i to nikad neću umanjiti. Ali je brend, firma biznis ulaganje sve moje. I da kad je ušao mnogo mi je falio i kao prijatelj i partner jer mi u poslu bilo preteško da nastavim sama pogotovo to fabrike i uvozi - užas. Ja sam više slikanje i lepši deo - al sam sve savaladala sama i nastavila sama - dodaje ona.

Nisu me zanimale skupe torbice nego on kao čovek za brak

- Što se tiče finansija, da imali smo dogovor renta auto, troškovi i tako dalje da učestvuje, a nikakve Chane i Lui torbice jer mene to ne zanima nego me zanimalo kakav je čovek za život, brak, porodicu. I to sad pokušavaju da naprave da sam bila samo zbog para s njim, a ja sve što sam imala pre njega imam i sad. Ali sam htela s njim da zajedno gradim stvaram i onda je to bar meni normalno.

Autor: N.Panić