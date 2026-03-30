Ekskluzivni snimak: Stanija nanjušila Alibabinu izdaju, pogledajte šta su pričali noć pred njegov ulazak u Elitu: Prevarićeš me sa Majom, prepraviti tetovažu... (VIDEO)

Stanija Dobrojević pred ulazak u "Elitu 9" za naš portal priložila je video koji je snimila noć pre nego što se Asmin Durdžić uselio na velelepno imanje u Šimanovcima. Ona je već tad sumnjala da će je prevariti sa Majom Marinković, a on je tvrdio da to nikad u životu ne bi uradio.

- Noć pred ulazak u Elitu. Imam deja vu, jednog bivšeg sam vozila i rekao je: "Ljubavi, vodim te na putovanje". Mi ga odbacile u Šimanovce, gledamo ulazak, a on posle par sati oko Maje sa kojom ćeš tamo da me prevariš za tri dana ili tri meseca, a onda da prepravljaš tetovažu i stavljaš njene oči. Je l' Alibaba? - govorila je Stanija.

- Nikad u životu, ni sa jednom ženom ovog sveta - rekao je Asmin.

- Morala sam da uključim snimanje jer je takve izjave davao, pa da mu pustim za 10 meseci -

- Nikad te ne bih menjao jer si ti nešto najvrednije i najčistije u mom životu - rekao je Asmin.

- Zapamti šta sam ti rekao, pustićemo ti ovaj snimak za 10 meseci - dodala je starleta.

- Šta ako budem u pravu? - pitao je Durdžić.

- Svaka čast, skidam kapu. Samo me napravi ponosnom - rekla je Stanija.

- Onda pravimo malog Mustafu - dodao je Asmin.

- Neće se zvati Mustafa - smejala se Stanija.

Autor: A. Nikolić